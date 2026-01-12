풋살대표팀, AFC 풋살 아시안컵 대비 최종소집 훈련 진행

기사입력 2026-01-12 16:18


풋살대표팀, AFC 풋살 아시안컵 대비 최종소집 훈련 진행

[스포츠조선 윤진만 기자]1월 말 아시아축구연맹(AFC) 풋살 아시안컵에 출전하는 풋살대표팀이 대회를 앞두고 국내 최종소집을 실시한다.

파울로 페르난데스 감독이 이끄는 풋살대표팀은 12일부터 15일까지 경기도 이천에 위치한 LBFS 트레이닝센터에서 아시안컵 대비 최종소집을 진행한다. 풋살대표팀은 최종소집을 마친 뒤 16일 인천국제공항을 통해 아시안컵 본선이 열리는 인도네시아 자카르타로 출국할 예정이다.

소집명단은 21명으로 구성됐다. 작년 9월 풋살 아시안컵 예선에 참가한 14명 중 12명이 변함없이 합류했다. 이번 최종소집을 거쳐 풋살 아시안컵 본선에 나설 최종 14명 명단은 15일 확정된다.

16개국이 참가하는 풋살 아시안컵은 이달 27일부터 2월 7일까지 개최된다. 4팀씩 4개조로 나뉘어 조별리그를 치른 뒤 각 조 1, 2위를 기록한 8팀이 토너먼트에 오르는 방식이다. A조에 속한 한국은 27일 인도네시아, 29일 이라크, 31일 키르기스스탄과 조별리그 일정을 치른다.

풋살대표팀은 지난해 9월 파울로 페르난데스 감독 선임 직후 중국 국제대회에 출전해 경쟁력을 강화했고, 같은 달 태국에서 실시된 풋살 아시안컵 예선에서 태국에 이어 조 2위를 차지하며 본선 진출권을 획득한 바 있다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

◇2026년 AFC 풋살 아시안컵 대비 국내 최종소집 명단(21명)

골레이로(GOLEIRO/골키퍼)=신재준(경기LBFS) 이진우(고양불스풋살클럽) 정주호(용인대흥FS) 한상석(강원FS)

픽소(FIXO/수비수)=강주광 신하일(이상 용인대흥FS) 유승무 황운(이상 경기LBFS)


아라(ALA/미드필더)=경정수 엄지용(이상 고양불스풋살클럽) 김민성(노원제너FS) 김은수 엄시준 이준원 신종훈(이상 경기LBFS) 김주호(용인대흥FS) 이영훈(전주시민풋살구단) 최주영(강원FS)

피보(PIVO/공격수)=김건우(경기LBFS), 문종현(강원FS), 최현빈(고양불스풋살클럽)

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'뉴진스 퇴출' 된 다니엘, 눈물 터졌다..어도어 400억대 소송 언급 "상황 정리 중"

2.

'돌싱글즈' 윤남기♥이다은, 결혼 3년만에 "죽다 살았다" ('남다리맥')

3.

이혜정, 子와 절연 고백하더니 딸 향한 폭로 "난 호구였다" ('동치미')

4.

임창정, 비주얼 천재 낳았네...8세에 완성형 얼굴+끼 "더 큰 무대로 나가거라"

5.

염경환, 1년 순수익만 50억 "세금이 23억, 움직이는 국세청" ('짠한형')

스포츠 많이본뉴스
1.

"中 축구 역사적 순간!" 호주 잡고 1위 등극, 중국 두 손 불끈…'최근 10년 가장 강력한 팀, 징크스 깰 때'

2.

[현장인터뷰] '7연패+압도적 꼴찌' 최윤아 감독 냉철한 쓴소리 "같이 안 하면 살 수 없다"

3.

손흥민이 넘볼 수도 없었던 1992년 네이마르급 재능, 까마득히 잊혀진 신세...MLS 가능성 제기

4.

'허웅-송교창 돌아오니 살아나네' KCC, 소노 잡고 6연패 탈출 성공…한국가스공사, 선두 LG에 80-72 승리

5.

'탈맨유는 과학이다' 맨유 FA컵 64강 광탈한 일요일 밤, 맥토니미(나폴리) 2골 폭발에다 래시포드(바르셀로나) 첫 우승 트로피 들었다

스포츠 많이본뉴스
1.

"中 축구 역사적 순간!" 호주 잡고 1위 등극, 중국 두 손 불끈…'최근 10년 가장 강력한 팀, 징크스 깰 때'

2.

[현장인터뷰] '7연패+압도적 꼴찌' 최윤아 감독 냉철한 쓴소리 "같이 안 하면 살 수 없다"

3.

손흥민이 넘볼 수도 없었던 1992년 네이마르급 재능, 까마득히 잊혀진 신세...MLS 가능성 제기

4.

'허웅-송교창 돌아오니 살아나네' KCC, 소노 잡고 6연패 탈출 성공…한국가스공사, 선두 LG에 80-72 승리

5.

'탈맨유는 과학이다' 맨유 FA컵 64강 광탈한 일요일 밤, 맥토니미(나폴리) 2골 폭발에다 래시포드(바르셀로나) 첫 우승 트로피 들었다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.