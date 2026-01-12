풋살대표팀, AFC 풋살 아시안컵 대비 최종소집 훈련 진행

|
[스포츠조선 윤진만 기자]1월 말 아시아축구연맹(AFC) 풋살 아시안컵에 출전하는 풋살대표팀이 대회를 앞두고 국내 최종소집을 실시한다.
16개국이 참가하는 풋살 아시안컵은 이달 27일부터 2월 7일까지 개최된다. 4팀씩 4개조로 나뉘어 조별리그를 치른 뒤 각 조 1, 2위를 기록한 8팀이 토너먼트에 오르는 방식이다. A조에 속한 한국은 27일 인도네시아, 29일 이라크, 31일 키르기스스탄과 조별리그 일정을 치른다.
골레이로(GOLEIRO/골키퍼)=신재준(경기LBFS) 이진우(고양불스풋살클럽) 정주호(용인대흥FS) 한상석(강원FS)
픽소(FIXO/수비수)=강주광 신하일(이상 용인대흥FS) 유승무 황운(이상 경기LBFS)
아라(ALA/미드필더)=경정수 엄지용(이상 고양불스풋살클럽) 김민성(노원제너FS) 김은수 엄시준 이준원 신종훈(이상 경기LBFS) 김주호(용인대흥FS) 이영훈(전주시민풋살구단) 최주영(강원FS)
피보(PIVO/공격수)=김건우(경기LBFS), 문종현(강원FS), 최현빈(고양불스풋살클럽)