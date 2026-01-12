[오피셜]대한축구협회, 사상 첫 U-20 대표팀 감독 공개 채용

기사입력 2026-01-12 16:30


[오피셜]대한축구협회, 사상 첫 U-20 대표팀 감독 공개 채용

[스포츠조선 김성원 기자]대한축구협회(KFA)가 남자 20세 이하(U-20) 대표팀 감독을 공개 채용 방식으로 선발한다. 각급 연령별 대표팀 감독을 공개 채용하는 것은 이번이 처음이다.

KFA는 12일 "보다 다양한 경험과 역량을 갖춘 지도자들을 폭넓게 검토하기 위해 이번 U-20 대표팀 감독 선임을 공개채용 방식 형태로 결정했다"고 밝혔다.

공개 채용 절차는 서류 심사, 서류 합격자 대상 온라인 설명회, 프레젠테이션(PT) 및 심층면접이다. 모든 절차는 현영민 위원장이 이끄는 전력강화위원회의 심사를 통해 진행된다.

모집은 12일부터 23일 오후 6시까지 진행되며, KFA 공개 채용 이메일을 통해 접수할 수 있다. 접수를 위해 제출해야 하는 서류 양식은 KFA 홈페이지의 채용 공고문에서 다운로드 가능하다. 지원서에는 지도자 경력사항과 자격증, 자기소개 및 지원동기 등을 반드시 작성해야 하며 이밖에 자유양식으로 대표팀 운영 계획서를 추가 제출해야 한다.

서류 합격자를 대상으로 진행되는 PT와 심층면접은 대면 방식으로 진행된다. 서류 모집 때 제출된 운영 계획서를 바탕으로 대표팀 운영 전략 및 국제대회 준비 방안을 검토하며, 이외에도 지원자의 축구철학과 한국축구기술철학(MIK) 이행 방안, 각급 대표팀과의 연계 방안 등을 평가할 예정이다.

U-20 대표팀 감독에 지원하고자 하는 지도자는 반드시 아시아축구연맹(AFC) P급 또는 이에 준하는 지도자 자격증과 전문스포츠지도사 2급 이상의 자격증을 소지해야 한다. 이밖에 KFA 등록 규정 제 5조에 따른 결격 사유가 있는 지도자는 지원이 불가능하다.

U-20 대표팀은 공개채용을 통해 선발되는 새로운 감독의 지휘 아래 2027년 3월 중국에서 개최되는 U-20 아시안컵 출전을 준비할 예정이다. 아시안컵 예선은 올해 하반기에 개최된다.

아시안컵에서 월드컵 진출권을 획득하게 되면 내년 아제르바이잔과 우즈베키스탄이 공동 개최하는 U-20 월드컵에 출전한다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

