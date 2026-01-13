이럴수가! 수천억 버린 리버풀, 몰락 이유 있었다…무릎 꿇고 잡을껄→뮌헨서 '훨훨' 매각 후회

[스포츠조선 강우진 기자]2025~2026시즌을 앞두고, 막대한 자금을 쏟아부은 리버풀이 고전하고 있다. 지난 시즌 손쉽게 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 우승컵을 든 리버풀은 올 시즌에는 리그 4위 자리를 지키기도 버겁다.
로이터 연합뉴스
리버풀 팬들은 의아할 수밖에 없다. 지난해 알렉산더 이삭과 플로리안 비르츠를 데려오면서 천문학적인 금액을 지출한 리버풀이다. 월드클래스로 평가받는 선수들을 영입하면서 확실한 보강을 이뤘다는 평가가 주를 이뤘다. 당연히 이번 시즌은 리버풀이 지난 시즌보다도 더 쉽게 우승할 것이란 전망이 나왔다. 하지만, 현실은 그렇지 않았다. 리버풀은 시즌 초반 말도 안 되는 부진을 겪은 뒤 최근에서야 회복세를 보이고 있다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
최근에는 리버풀의 부진이 루이스 디아스의 이탈과 연관이 있다는 주장이 제기되고 있다. 당시에는 디아스가 독일 분데스리가 바이에른 뮌헨으로 떠나는 것에 대해 팬들의 아쉬움이 크지 않았다. 디아스를 기량이 퇴보하고 있는 공격수라고 판단한 것이다. 하지만 디아스는 뮌헨에서 해결사로 활약하고 있다. 리버풀 시절보다도 더 나아진 모습이다.
독일 바바리안 풋볼 워크스는 12일(한국시각) '거의 모든 사람이, 여름 이적시장에서 막대한 자금을 투입해 원하는 주요 타깃을 영입한 리버풀이 왜 1월에 접어든 지금까지도 여전히 고전하고 있는지 그 이유를 찾고 있다'라고 보도했다.
로이터 연합뉴스
이와 관련해 다니엘 스터리지 전 리버풀 공격수는 디아스의 매각이 그 원인이라고 지적했다.
그는 "이 수수께끼의 답은 루이스 디아스였다. 그는 지난 시즌 최고의 공격수였다"라며 "살라가 모든 기록을 갈아치우긴 했지만, 디아스는 공격에서 집요했으며 강하게 상대를 압박했다"라고 분석했다. 이어 "그는 골을 넣고 찬스를 만들어냈다. 그의 이적은 구단 전력을 심각하게 약화시켰다"라고 덧붙였다.
AP 연합뉴스
디아스는 바이에른 뮌헨에서 엄청난 발견으로 불릴 만큼 인상적인 활약을 펼치고 있다. 그는 바이에른 뮌헨이 공격진에게 필요로했던 능력을 제대로 보여주고 있는 공격수로 평가 받는다. 디아스가 전성기가 지나고 하락세에 있는 것이 아니냐는 우려가 있었지만, 현재의 활약으로는 그런 조짐이 전혀 보이지 않는다. 디아스는 이번 시즌 모든 대회를 통틀어 23경기에 출전해 14골 10도움을 올리고 있다. 폭발적인 득점력과 더불어 동료 공격수들을 돕는 팀플레이까지 완벽히 해내고 있다는 평가다. 수천억원을 쏟아부은 리버풀이지만, 디아스 한 명을 놓친 실수가 더 치명적이었을 수 있다.