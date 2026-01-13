[오피셜]성남, 브라질 출신 '안첼로티' 영입! 아시아 무대에서 벌써 6년차, J3→J1까지 경험한 후이즈 대체자
[스포츠조선 이현석 기자]성남FC가 브라질 출신 공격수 안젤로티를 영입하며 공격진에 새로운 자원을 더했다.
성남FC는 브라질 국적의 스트라이커 안젤로티와 자유계약으로 계약을 체결했다. 1998년생인 안젤로티는 185cm, 82kg의 신체 조건을 갖춘 최전방 자원으로, 중앙에서 공격을 맡을 수 있는 선수다.
안젤로티는 브라질 무대에서 커리어를 시작해 레드불 브라질을 비롯한 여러 클럽에서 경험을 쌓았고, 이후 일본 무대로 활동 영역을 넓혔다. 가시와 가시와 레이솔과 오미야 아르디자, 이마바리 등을 거치며 일본 리그에서 활약해 왔으며, 2025시즌에는 가고시마FC 소속으로 J3리그에서 시즌을 치렀다.
가고시마FC에서는 2025시즌 공식전 39경기에 출전해 7골 2도움을 기록했다. 시즌 내내 꾸준히 경기에 나서며 공격진의 한 축으로 기용돼 실전 감각을 유지했다.
안젤로티는 일본 무대에서의 출전 경험을 바탕으로 새로운 리그에 도전하게 됐다. 최전방에서의 역할 수행과 경기 운영에 대한 이해를 바탕으로, 시즌 운영 과정에서 공격진 운용의 선택지를 넓혀줄 수 있을 것으로 기대된다.
성남FC는 이번 영입을 통해 공격 자원 구성을 보강하는 한편, 시즌을 대비한 전력 완성도 향상에 집중할 계획이다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com
