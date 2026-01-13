"기적을 만들겠습니다" '쌀딩크' 박항서 뛰어넘은 김상식 매직 미쳤다...'대이변' 3전 전승 1위→8강 진출 '역대 2번째 4강 가능'

김상식 감독이 이끄는 베트남은 13일(한국시각) 사우디아라비아 제다의 프린스 압둘라 알파이살 스포츠시티 스타디움에서 열린 2026년 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 조별리그 A조 3차전에서 개최국 사우디를 1대0으로 제압하는 이변을 연출했다. 베트남은 A조에서 3전 전승이라는 압도적 1위로 8강에 진출했다.
경기 후 김상식 감독은 "사우디와의 경기는 매우 어려웠지만, 베트남 선수들은 최선을 다해 승리했다. 조 1위로 8강에 진출했다. 선수들과 팬 여러분께 축하와 감사를 전하고 싶다"며 승리 소감을 전했다.
사진=AFC
김상식 감독도 놀란 베트남 선수들의 투혼이었다. "사우디에 와서 경기를 치르기 전에는 베트남 선수들이 팀을 위해 이토록 헌신적으로 뛰고, 90분 내내 투혼을 발휘해 9점을 따낼 것이라고는 상상도 못 했다. 정말 대단한 선수들"이라며 선수들에게 공을 돌렸다.
사우디가 아시아 강호에 속하지 않는다고 해도, 베트남보다는 전력상 우위라는 평가를 받는다. 베트남은 현실적인 전략을 준비할 수밖에 없었고, 이는 제대로 적중했다. 김상식 감독은 "이전 두 경기와 비교했을 때, 우리와 사우디 대표팀 모두 체력적으로 지쳐 있었고 부상 선수도 많았다. 그래서 인상적인 공격력을 보여주지 못했다. 하지만 이번 경기에서는 전반전과 후반전에 다른 작전을 세웠고, 선수들이 이를 아주 잘 수행해 주었다"고 말했다.
김상식 감독은 8강 상대가 누가되든 상관이 없다는 자신감을 보였다. 8강 상대로는 B조 2위를 만난다. 아랍에미리트(UAE)와 시리아가 유력하다. 현재 분위기만 보면 충분히 제압할 수 있는 상대다. B조 1위인 일본을 피해서 다행인 김상식호다. "선수들이 지금처럼 호흡을 맞춘다면 상대가 누구든 베트남 대표팀이 8강에서 좋은 경기를 펼칠 수 있을 것이라고 믿는다"며 4강 진출을 자신했다.
사진=베트남축구협회
김상식 감독은 베트남에서 '쌀딩크' 열풍을 터트린 박항서 감독의 업적을 넘어서고 있다. 국가대표팀에서 동남아시아 축구 선수권 대회 우승, U-23 대표팀에서는 2025년 동남아시아 U-23 축구 선수권 대회와 동남아시안 게임 최정상에 올랐다. 이번에는 U-23 아시안컵에서 김상식 매직을 일으키고 있다.
김상식 감독은 매직을 여기서 끝낼 생각이 없다. 8강에서 UAE나 시리아를 만나면 충분히 4강을 노려볼 수 있기에 더 높은 곳을 바라보는 중이다. 베트남의 U-23 아시안컵 역대 최고 성적은 박항서 감독 시절 이뤄낸 대회 준우승이다. 김상식 감독은 "올해 대회에서도 또 한 번의 기적을 만들어낼 수 있도록 앞으로도 최선을 다해 준비하겠다"며 선전을 약속했다.