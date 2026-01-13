"포트리스에 좋은 경기력으로 보답" 수원FC '부산 2002년생 왼발 영건'최기윤 품었다[공식발표]

2002년생 부산 유스, 연령별 대표팀 공격수 출신 최기윤은 왼발을 주발로 빠른 속도와 저돌적인 돌파가 강점으로 , 2022년 울산 현대에서 프로에 데뷔했고 2023년 '고향' 부산 아이파크에서 꾸준히 출전 경험을 쌓은 데 이어 2024~2025년 김천 상무에서 '커리어 하이' 4골을 기록하며 한층 더 성장했다. 최기윤은 측면 공격과 공격형 미드필더 포지션에서 활약할 수 있는 멀티 공격 자원으로, 전방에서의 빠른 움직임과 돌파를 통해 팀 공격에 활력을 더해줄 것으로 기대를 모은다.
사진제공=수원FC
최기윤은 박건하 감독이 수원 지휘봉을 잡은 직후 영입 1순위로 직접 점찍은 젊고 빠르고 유망한 공격자원이다. 새 시즌 부산 아이파크에서 '박건하호'로 자리를 옮긴 오장은 수석코치와 수원FC 승격 도전을 함께 하게 됐다. 될 성 부른 공격자원으로 K리그1·2 통산 78경기를 뛰며 경험도 쌓은 만큼 수원에서 기량이 만개할 것으로 기대를 모은다.
계약서 사인 직후 거제 전지훈련에 합류한 최기윤은 "팀이 원하는 목표에 가까이 갈 수 있도록 최선을 다하겠다"면서 "수원 서포터 포트리스에게 좋은 경기력으로 보답하는 선수가 되겠다"는 각오를 밝혔다. 전영지 기자 sky4us@sportschosun.com