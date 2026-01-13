[오피셜]'페로몬 뿜뿜' 이정효 감독, '광주 애제자' 품었다...수원, 헤이스 영입 "위대한 팀 유니폼 입었다"

기사입력 2026-01-13 15:34


[오피셜]'페로몬 뿜뿜' 이정효 감독, '광주 애제자' 품었다...수원,…

[스포츠조선 박찬준 기자새롭게 수원 삼성 지휘봉을 잡은 이정효 감독이 '애제자'를 품었다.

수원은 13일 구단 공식 채널을 통해 광주FC에서 뛰던 브라질 출신의 외국인 공격수 헤이스의 영입을 발표했다.

헤이스는 이 감독의 작품이다. 그는 2021년 광주를 통해 K리그 무대에 입성했다. 첫 시즌 30경기에 출전해 4골-5도움을 기록했다. 그리 인상적인 활약은 아니었다. 팀도 최하위로 추락하며 2부로 강등됐다.

광주 2년 차, 이 감독과 만난 헤이스는 완전히 다른 선수가 됐다. 헤이스는 39경기에서 무려 12골-4도움을 기록하며, 팀의 에이스 노릇을 톡톡히 했다. 광주도 승격에 성공했다.

K리그 정상급 외국인 선수로 성장한 헤이스는 2023년 제주SK의 러브콜을 받고 이적했다. 하지만 2시즌 동안 64경기에 나서 12골-7도움을 올리는데 그쳤다. 기대만큼의 활약을 펼치지 못한 헤이스를 향해 이 감독이 다시 손을 내밀었다.


[오피셜]'페로몬 뿜뿜' 이정효 감독, '광주 애제자' 품었다...수원,…
지난해 광주로 복귀한 헤이스는 부활에 성공했다. 2선은 물론 최전방을 오간 헤이스는 37경기에서 10골-2도움을 올렸다. 1부 무대 첫 두 자릿수 득점이었다.

지난 시즌을 끝으로 광주와 계약이 만료된 헤이스를 향해 많은 팀들이 구애를 보냈다. 광주를 떠나 수원에 새 둥지를 튼 이 감독은 헤이스에게 "함께하자"는 제안을 건넸고, 헤이스가 화답하며 둘의 재회가 이루어졌다.

헤이스는 "수원의 선수가 되어 함께할 수 있어 정말 기쁘다. 이렇게 멋진 팬 여러분과 함께하게 되어 큰 영광이고 위대한 팀의 유니폼을 입고 팬들과 함께 새로운 역사를 만들어갈 생각에 설렘과 기쁨을 느끼고 있다"며 "수원 삼성 파이팅!"이라고 입단 소감을 남겼다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

구혜선, 논문 표절 의혹 나오기도 전에 '1% 표절률' 직접 인증..."응원에 감사"

2.

박나래, 산부인과 대리처방 강요?…'미혼' 전 매니저 "내 진료 데이터 더러워져" 울분[SC이슈]

3.

'흑백요리사' 안유성 명장, 알고보니 광주 '백만장자'였네 "1700평, 땅값만 340억원" 고백

4.

기안84, 9년 함께했는데...박나래 빈자리 잊게 한 연속 생일 파티 "기억에 많이 남을 듯"

5.

어차피 우승은 OOO?..'흑백요리사2' 스포대로 흘러갈까

스포츠 많이본뉴스
1.

"목표는 우승!" 허언이 아니었다...사우디마저 넘고 첫 조별리그 전승 이끈 '식사마 매직', 8강서 日마저 피했다 "또 한번 기적 쓸 것"

2.

"오늘만 살자" 이악물고 돌아왔다! KIA에 美日 통산 95승 느낌의 투수가 있다…'ML 도전' 생각있나요?

3.

롯데 SON 어게인? → "아직 접촉한 적 없다" 부산 리턴, 현실적인 가능성은

4.

"너 살라한테 뭐 받았냐" 손흥민 절친 에릭 다이어, EPL 깜짝 복귀 도전...'토트넘 런던 라이벌' 웨스트햄 역제안

5.

[오피셜]2026시즌 K리그1 일정 발표, 개막전부터 '경인더비' 빅뱅! 전북-부천, 대전-안양, 울산-강원 격돌…승격팀 부천은 '죽음의 3연전'

스포츠 많이본뉴스
1.

"목표는 우승!" 허언이 아니었다...사우디마저 넘고 첫 조별리그 전승 이끈 '식사마 매직', 8강서 日마저 피했다 "또 한번 기적 쓸 것"

2.

"오늘만 살자" 이악물고 돌아왔다! KIA에 美日 통산 95승 느낌의 투수가 있다…'ML 도전' 생각있나요?

3.

롯데 SON 어게인? → "아직 접촉한 적 없다" 부산 리턴, 현실적인 가능성은

4.

"너 살라한테 뭐 받았냐" 손흥민 절친 에릭 다이어, EPL 깜짝 복귀 도전...'토트넘 런던 라이벌' 웨스트햄 역제안

5.

[오피셜]2026시즌 K리그1 일정 발표, 개막전부터 '경인더비' 빅뱅! 전북-부천, 대전-안양, 울산-강원 격돌…승격팀 부천은 '죽음의 3연전'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.