'뺏기기만 했던 동네북이 하이재킹이라니' 토트넘, 英 국대 MF 영입 임박...HERE WE GO+BBC피셜 '685억원에 합의+합류 결정'

[스포츠조선 박찬준 기자토트넘이 마침내 영입을 눈 앞에 두고 있다. 주인공은 코너 갤러거다.
영국 BBC는 13일(이하 한국시간) '토트넘은 갤러거 영입 경쟁에서 승리했다'고 전했다. 이어 '이적료는 4000만 유로(약 687억 원)다. 애스턴 빌라가 가장 앞서 있었지만, 토트넘이 아틀레티코 마드리드가 책정한 이적료 4000만 유로를 지불하기로 하면서 영입이 완료됐다'고 했다. '갤러거도 데포르티보와 코파 델 레이 경기 전까지 이적 절차를 모두 마무리하기를 원한다'고 전했다.
유럽축구 이적시장의 최고 권위자로 꼽히는 파브리지오 로마노 역시 '갤러거가 토트넘으로 이적한다'고 전했다. 로마노는 '갤러거가 아틀레티코 마드리드에 토트넘 합류 결정 소식을 전달했다. 토트넘은 애스턴 빌라를 꺾기 위헤 4000만 유로를 지불하고 완전 이적 계약을 체결할 예정이다. 애스턴 빌라는 아틀레티코 마드리드와 이적 협상에는 합의했지만, 선수가 최종 승인을 하지 않으며 경쟁에서 제외됐다'고 전했다.
토트넘은 최근 부상자가 속출하며 속앓이를 했다. 특히 중원에 몰렸다. 파페 마타르 사르, 이브 비수마가 아프리카 네이션스컵에 차출된데 이어, 루카스 베리발과 로드리고 벤탄쿠르마저 쓰러졌다. 특히 벤탄쿠르는 햄스트링 수술로 인해 시즌 아웃 가능성까지 제기되고 있다. 아치 그레이와 주앙 팔리냐가 있지만, 유럽챔피언스리그를 병행해야 하는 토트넘 입장에서는 미드필더 보강이 필수였다.
해답은 갤러거였다. 첼시 유스 출신의 갤러거는 찰턴, 스완지시티, 웨스트브로미치 등에서 임대로 뛰었다. 2021~2022시즌 크리스탈 팰리스에서 8골-3도움을 기록하며, 잠재력을 폭발시키기 시작했다. 2022~2023시즌 첼시로 돌아온 갤러거는 주전 미드필더로 뛰며 잉글랜드 대표팀에서 합류했다.
하지만 이어 첼시가 사령탑 교체를 이어가며 입지가 줄어들었다. 마우리시오 포체티노 감독 부임 후 반등에 성공했다. 주장 완장까지 차는 등 5골-7도움을 기록하며 다시금 주전 자리에 올랐다. 하지만 다시금 내리막을 탄 갤러거는 새로운 도전에 나섰고, 2024년 여름 스페인의 아틀레티코 마드리드로 이적했다. 이적 첫 시즌 주전으로 활약했지만, 이어 다시금 밀렸다. 올 시즌 선발 출전은 4번에 불과했다.
결국 갤러거는 잉글랜드 복귀를 택했다. 애스턴 빌라가 가장 적극적이었다. 올 시즌 선두권 싸움이 펼치는 애스턴 빌라는 갤러거 영입을 통해 중원을 강화하고자 했다. 뒤늦게 뛰어든 토트넘이 기류를 바꿨다. 토트넘은 2024년 여름부터 갤러거를 원했다. 최근 들어 브라이언 음뵈모, 에베레치 에제, 앙투안 세메뇨 등을 모두 놓치며 자존심을 구겼던 토트넘은 애스턴 빌라와의 경쟁에서 승리하며 그토록 원했던 갤러거를 품고 고민이던 중원 강화에 성공했다.