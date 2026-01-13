'대망신' 이민성호, 2살 어린 우즈벡에 졸전 끝 0-2 '완패'...레바논 덕에 가까스로 조 2위 '8강행'[U-23 아시안컵 리뷰]
[스포츠조선 박찬준 기자졸전, 그 자체였다. 이민성호가 우여곡절 끝에 8강에 올랐다.
이민성 감독이 이끄는 대한민국 23세 이하(U-23) 대표팀은 13일 오후 8시 30분(한국시간) 사우디아라비아 리야드에 위치한 프린스 파이샬 빈 파드 스타디움에서 우즈벡키스탄과의 2026년 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 조별리그 3차전에서 0대2로 패했다. U-21 선수들로 나선 우즈벡에 졸전 끝에 완패를 당했다.
비기기만 해도 자력으로 8강이 가능했던 한국은 불의의 패배를 당했지만, 다행히 레바논이 이란을 1대0으로 잡으며 기사회생했다. 1승1무1패가 된 한국은 승점 4로 레바논(승점 3·1승2패)을 따돌리고 C조 2위로 8강행에 성공했다. 우즈벡은 승점 7로 조 1위를 차지했다.
한국은 4-4-2 카드를 꺼냈다. 지난 레바논전과 비교해 3자리가 바뀌었다. 레바논전에서 골맛을 본 김태원(카탈레 도야마)과 정재상(대구)이 최전방에 섰다. 허리진에는 김도현(강원) 김동진(포항) 김한서(용인) 강성진(수원)이 자리했다. 포백은 변함이 없다. 배현서(경남) 신민하(강원) 이현용 이건희(수원)이 꾸렸다. 홍성민(포항)이 골키퍼 장갑을 꼈다.
전반은 답답한 양상으로 진행됐다. 초반 한국이 좋은 기회를 놓쳤다. 전반 6분 김한서가 올려준 코너킥이 뒤쪽에 있던 김태원에게 흘렀다. 김태원이 살짝 내준 볼을 강성진이 오른발 슈팅으로 연결했지만, 높이 떴다.
우즈벡이 반격했다. 17분 역습 상황에서 날카로운 코너킥을 올렸다. 한국이 잘 걷어냈다. 7번이 아크 정면에서 중거리 슈팅을 시도했지만, 골대를 넘어갔다. 한국이 점유율을 올리며 경기를 주도했다. 하지만 이렇다할 기회를 만들지 못했다. 측면을 중심으로 찬스를 노렸지만, 마무리가 아쉬웠다.
42분 우즈벡이 날카로운 슈팅을 날렸다. 왼쪽에서 때린 프리킥이 골대로 향했지만 김동진이 몸을 날려 잘막아냈다. 이어진 코너킥은 크로스바를 맞고 나왔다. 한국은 44분 역습 상황에서 정재상이 슈팅을 때렸지만, 수비를 맞고 나왔다.
결국 전반은 0-0으로 마무리했다. 한국이 점유율 61대39로 앞섰지만, 슈팅은 3대3으로 팽팽했다. 유효슈팅은 없었다.
한국은 후반 시작과 함께 변화를 줬다. 배현서를 빼고 장석환(수원)을 넣었다. 후반 3분 선제골을 허용했다. 오른쪽으로 파고들던 돌파를 잘 막아냈지만, 볼이 카리모프에게 흘렀다. 카리모프가 지체없이 때린 볼을 빨래줄처럼 날아가며 그대로 한국 골망을 흔들었다. 레바논전에 이어 또 다시 먼저 리드를 내줬다.
10분 한국이 또 한번의 위기를 맞았다. 수비진 패스미스를 가로챈 후 사이도프가 슈팅을 때렸다. 이현용이 태클로 막아냈고, 리바운드 된 볼을 또 한번 때렸지만 홍성민이 잘 막아냈다. 흐른 볼을 주마에프가 또 다시 날카로운 슈팅으로 연결했지만, 이번에도 홍성민이 슈퍼세이브로 구해냈다.
한국이 변화를 줬다. 12분 김한서와 김도윤을 빼고 이찬욱(김천)과 정승배(수원FC)를 넣었다. 17분 우즈벡이 컷백으로 한국의 골망을 흔들었지만 크로스 직전 볼이 나갔다는 판정이 내려지며, 또 다시 위기를 넘겼다.
20분 이건희를 제외하고 강민준(포항)을 투입했다. 24분 추가 실점을 했다. 왼쪽에서 올라온 크로스를 사이도프가 뒤로 내줬다. 사이드누룰라예프가 지체없이 강력한 왼발 슈팅으로 연결했고, 볼은 크로스바를 맞고 그대로 득점으로 이어졌다.
27분 한국이 또 한장의 교체카드를 썼다. 김동진 대신 김용학(포항)을 넣어 공격을 강화했다. 38분 한국이 이날 들어 가장 좋은 기회를 만들었다. 강성진이 내준 볼을 오버래핑한 강민준이 컷백으로 연결했고, 우즈벡이 제대로 걷어내지 못한 볼을 정승배가 뛰어들며 슈팅으로 연결했다. 하지만 슈팅은 골문 바로 앞에 있던 우즈벡 수비진에 막혔다.
한국은 만회골을 위해 총력을 다했지만, 우즈벡의 수비벽을 뚫지 못했다. 결국 0-2 완패를 당했다.
이민성호는 18일 D조 1위와 8강전을 치른다. 한국은 이번 대회에서 4강 이상의 성적을 노린다. 2020년 대회에서 우승을 차지한 한국은 지난 두 번의 대회에서는 모두 8강에 머물렀다.
박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com
