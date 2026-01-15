이번엔 다를까? 8강 진출 당한 이민성 감독, 호주전 비장한 출사표 "태극마크 부끄럽지 않은 경기할 것"

이 감독이 ?渼 한국은 18일 오전 0시30분(이하 한국시각) 사우디 아라비아 제다의 킹 압둘라 스포츠 시티홀 스타디움에서 호주와 2026년 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 8강전을 치른다.
말그대로 벼랑 끝 승부다. 이민성호는 최악의 조별리그를 보내며 많은 질타를 받고 있다. 이란과의 1차전에서 졸전 끝에 0대0으로 비긴 한국은 2차전에서 레바논을 4대2로 제압했다. 먼저 선제골을 내주는 등 불안하게 출발했지만, 다행히 이현용(수원FC) 정재상(대구) 강성진(수원) 등의 연속골로 한숨을 돌렸다.
비기기만 해도 8강에 오를 수 있는 우즈베키스탄과의 최종전. 상대의 수비에 고전한 한국은 후반 들어 연속골을 내주며 0대2로 패했다. 레바논이 이란을 1대0으로 꺾어주며 조2위로 8강 진출을 '당했다'. 특히 이날 시종 끌려가는 경기였음에도 죽기살기로 뛰지 않는 선수들의 모습에 많은 질타가 쏟아졌다. 국가대표 출신 이영표 축구해설위원은 "지고 있는 상황에서 우리 선수들의 태도가 이해가 안 된다. 상대는 두 살 어린 선수들이다. 실점 이후 (우리에게) 능동적인 움직임도 열정도 전달되지 않았다"고 질책했다.
사진제공=대한축구협회
이 감독은 경기 후 기자회견에서 "우리는 하고자 하는 플레이를 하지 못했고, 완패를 당했다. 실망스럽고, 우리는 여러 측면에서 개선이 필요하다. 라인업을 꾸리는데 있어 혼란스러웠다. 어떤 강점도 보이지 않았다. 우리는 우리 팀에 대한 분석이 필요하다. 그게 가장 중요하고, 또 준비해야 한다"고 고개를 숙였다.
반등이 필요하다. 상대는 호주다. 호주는 14일 펼쳐진 D조 최종전에서 이라크에 2대1 극적인 역전승을 거뒀다. 호주는 후반 18분 이라크의 아모리 파이살에게 페널티킥으로 선제골을 내주며 끌려갔지만, 추가시간 기적을 썼다. 후반 48분 야야 두쿨리의 헤딩 동점 골에 이어 4분 뒤 역습 상황에서 마티아스 맥알리스터가 왼발슈팅으로 역전 결승 골을 터트리며 짜릿한 승리를 거뒀다.
이라크에 졌더라면 탈락할 뻔했던 호주는 2승1패, 승점 6으로 같은 시간 태국과 0대0으로 비긴 중국(승점 5·1승2무)을 제치고 조 1위로 8강에 오르며 한국과 8강전에서 마주하게 됐다.
호주는 만만치 않은 상대다. 이민성호는 출범 후 첫 경기에서 호주를 만났다. 지난해 6월 국내서 치른 두 차례 평가전에서 한 골도 넣지 못하고 1무1패를 기록했다.
한국은 14일 리야드에서 제다로 이동해 훈련 없이 휴식을 치렀다. 이 감독은 대한축구협회를 통해 "호주는 조직력과 공수밸런스가 좋고, 피지컬적으로도 강한 팀"이라면서도 "팀 전체가 잘 준비해서 태극마크에 부끄럽지 않은 경기력을 보여줄 수 있도록 하겠다"고 각오를 전했다.
한국이 8강에서 호주를 꺾는다면 일본-요르단전 승자와 4강에서 결승 진출을 놓고 격돌하게 된다. 한국은 이번 대회에서 4강 이상의 성적을 노린다. 2020년 대회에서 우승을 차지한 한국은 지난 두 번의 대회에서는 모두 8강에 머물렀다. 박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com