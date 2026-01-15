'U-23 아시안컵 졸전' 이민성만의 잘못인가, KFA의 '어설픈 이원화' 플랜이 낳은 '비극'

|
[스포츠조선 박찬준 기자2024년 6월이었다.
이민성호의 경기력은 처참할 정도다. 졸전 끝에 이란과 0대0으로 비겼고, 두번이나 리드를 내준 끝에 레바논에 가까스로 4대2 역전승을 거뒀다. 조별리그 최종전은 말그대로 참패였다. 비기기만 해도 자력 8강행을 확정지을 수 있었던 U-23 대표팀은 2살 어린 선수들로 구성된 우즈베키스탄을 상대로 아무것도 하지 못하고 0대2로 패했다. 특히 투지, 집념이 실종된 모습에 질타가 쏟아졌다. 한국은 같은 시각 레바논이 이란을 1대0으로 잡아준 덕분에 어부지리로 8강에 올랐다. 8강 진출을 '당했다'고 해도 과언이 아니었다.
결국 이 감독은 첫 소집부터 U-23 선수들을 불러야 했다. 이민성호의 출발은 아시안게임 상비군 형태가 돼버렸다. 하지만 와일드 카드에 해외파, 여기에 부상자들까지 합류하는 아시안게임 대표팀은 지금과는 완전히 다른 팀이다. 정작 이번 대회 출전 선수들 중 아시안게임에 나설 수 있는 선수는 많아야 3~4명 정도다. 이 3~4명 선발을 위해 사실상 대회 하나를 투자한 셈이다. 지금껏 아시안게임 전 치렀던 U-23 아시안컵에서 한국이 모두 부진했던 것은 그래서 우연이 아니다. 시즌이 끝난 후 몸상태가 정상이 아닌 상황에서 동기부여까지 떨어지니, 좋은 성적을 낼리 만무했다.
일본이나 우즈벡이 그랬던 것처럼 한국은 이번 대회를 올림픽을 위한 준비 무대로 삼아야 했다. 4년 주기까지는 아니더라도 장기 비전을 보여야 했다. 사실 아시안게임은 선수들이 병역 면제라는 확실한 동기부여를 갖고 출발하는만큼, 짧은 준비 기간으로도 충분하다. 팀도 새롭게 꾸려진다. 한시적인 '특별팀' 개념으로 가도 된다. 어차피 어린 선수들의 조기 상무 입대로 군문제 리스크가 많이 사라졌다.
하지만 KFA가 2024년 결정한 어설픈 이원화로 올림픽 준비도 늦어지고, U-23 아시안컵에서 참패를 당하는 같은 실수를 반복하게 됐다. 새로운 황금세대를 열 수 있다는 측면에서 더 중요한 것은 결국 올림픽이다. 이민성호에는 아시안게임 코치만 있고, 올림픽 코치는 아직도 없다. 올림픽 준비는 시작도 되지 않았다는 뜻이다.
황선홍 감독은 올림픽 본선 실패 후 "지금 연령대 대표팀의 운영 구조와 시스템은 절대적으로 바뀌어야 된다. 2년여 기간 동안 현재 시스템이면 격차는 더 벌어질 수 밖에 없다고 느꼈다"며 "연령대 대표팀이 4년 주기로 가야 한다. 아시안게임 성적에 따라서 감독 수명이 좌우되면 아시안게임에 집중할 수밖에 없다. 막상 올림픽 대표팀을 준비할 수 있는 시간은 몇 개월 밖에 되지 않았다"고 쓴소리를 던졌다. 모두가 공감했지만, 달라진 것은 없었다. 또 한번의 참사가 반복됐을 뿐이다.
박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com