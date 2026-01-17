"초대박!" 일본도 깜짝 놀랐다…'기적의 킥 탄생, 진기명기' 日 3회 연속 4강 진출 '준결승, 한일전 가능성'

오이와 고 감독이 이끄는 일본 23세 이하(U-23) 대표팀은 16일(이하 한국시각) 사우디아라비아 제다의 킹 압둘라 스포츠 시티 홀 스타디움에서 열린 요르단과의 2026년 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 8강전서 승부차기 접전 끝 승리했다. 두 팀은 연장전까지 1대1로 우열을 가리지 못했다. 일본은 승부차기에서 4-2로 이겼다. 골키퍼 아라키 루이가 두 차례 선방쇼를 펼치며 승리에 앞장섰다. 일본은 대한민국-호주전 승자와 20일 4강전을 치른다.
일본은 이번에 21세 이하(U-21) 선수로 팀을 꾸렸다. 2028년 LA올림픽을 대비한 것이다. 또한, 최종 명단은 J리거와 대학생 선수들로 꾸렸다. 해외파는 미치와키 유타카(베버런) 단 한 명에 불과하다. 그러나 조별리그 세 경기에서 매서운 힘을 발휘했다. 조별리그 B조에서 시리아(5대0 승)-아랍에미리트(3대0 승)-카타르(2대0 승)를 연달아 꺾고 조 1위로 8강에 진출했다. 세 경기에서 10골-무실점이란 압도적 경기력을 선보였다.
사진=AFC 공식 계정 캡처
사진=AFC 공식 계정 캡처
8강 상대는 요르단이었다. 일본은 흔들렸다. 전반 30분 선제골을 내주며 주춤했다. 그러나 후반 5분 기어코 동점을 만들며 균형을 맞췄다. 두 팀은 결승골을 향해 달렸다. 그러나 추가 득점은 없었다. 결국 경기는 승부차기로 이어졌다. 일본의 집중력이 앞섰다. 골키퍼 아라키가 상대 1, 4번 키커의 슈팅을 막아내며 환호했다. 또한, 1~4번 키커가 모두 성공했다. 행운도 따랐다. 두 번째 키커 미치와키의 슛이 상대 골키퍼의 다이빙 선방에 막히는 듯했다. 골키퍼는 환호의 세리머니까지 펼쳤다. 하지만 그 사이 미치와키의 슛이 허공으로 크게 솟구친 뒤 요르단의 골대로 빨려 들어갔다. 일본은 환호했다.
일본 언론 도쿄스포츠 온라인판은 경기 뒤 '일본이 승부차기 끝에 3회 연속 4강 진출을 확정했다. 승부차기 때는 뜻밖의 진기명기가 펼쳐졌다. 미치와키의 슛이 상대 골키퍼에 막혀 튕겨나왔다. 그러나 높이 올라간 공이 골키퍼 등 뒤에서 튕겨져 나와 득점이 됐다'고 보도했다. 또 다른 언론 스포츠호치도 '일본은 승부차기에서 기적의 킥도 탄생했다'고 전했다.
한편, 경기 뒤 오이와 감독은 "매우 강한 요르단에 시달렸다. 그러나 어린 선수들이 끈질기게 이긴 것은 좋게 평가해도 될 것 같다. 어린 선수들이기 때문에 이런 대회를 치를 때마다 자신들이 해야 할 일을 깨닫는다. 이 기세로 4강까지 이어가겠다"고 말했다.