"이제야 안겨?" '쾰른전 MOM' 김민재, 獨언론이 더 난리다...핵심 CB 재계약 무용론부터 RB 기용설까지

'괴물' 김민재(바이에른 뮌헨)를 향한 칭찬 릴레이가 이어지고 있다. 쾰른전 이후 이야기다. 바이에른 뮌헨은 15일(이하 한국시각) 독일 쾰른의 라인에네르기 슈타디온에서 열린 FC쾰른과의 2025~2026시즌 독일 분데스리가 17라운드에서 3대1 역전승을 거뒀다. 개막 후 17경기 무패를 달린 바이에른은 15승2무, 승점 47점으로 선두를 질주했다. 2위 도르트문트(승점 36)와의 승점 차는 11점으로 벌어졌다.
승리의 중심에는 김민재가 있었다. 허벅지 통증과 치아 문제로 전반기 마지막 경기에 나서지 못했던 그는 11일 볼프스부르크전을 건너뛰고 이날 선발 출격했다. 요나탄 타와 호흡을 맞춘 김민재는 최고의 활약을 펼쳤다. 후반 10분 상대의 단독 찬스를 특유의 폭발적인 스피드로 막아낸 데 이어 후반 26분에는 역전골이자 결승골까지 터트렸다. 한-일 수비수의 합작품이었다. 루이스 디아스의 크로스를 이토 히로키가 머리로 떨궜고, 김민재가 헤더로 밀어 넣었다. 김민재의 올 시즌 공식전 1호골이다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
축구통계전문 '풋몹'에 따르면 김민재는 이날 패스 성공률 95%, 걷어내기 7회, 리커버리 6회 등 공수에 걸쳐 '원맨쇼'를 펼쳤다. '풋몹'과 '소파스코어'는 수비진 중 가장 높은 평점 8.1점과 7.5점을 줬다. 김민재에게 박하기로 유명한 독일 '빌트'와 '키커'도 각각 1점과 1.5점의 평점을 매겼다. 팀내 최고였다. 독일 평점은 낮을수록 좋은 활약을 펼쳤다는 의미다. 분데스리가가 선정한 공식 MOM(최우수선수) 역시 김민재의 몫이었다.
김민재의 부활에는 팀 구성원들의 든든한 뒷받침이 있었다. 독일 'TZ'에 따르면, 빈센트 콤파니 감독은 쾰른과의 경기를 앞두고 김민재를 자신의 사무실로 불러 면담을 진행했다. 대화의 목적은 두 가지였다. 하나는 최근 몇 주간 김민재를 괴롭혀온 허벅지 통증 등 몸 상태 점검, 또 하나는 선수에 대한 동기 부여였다. TZ는 '결과적으로 콤파니 감독의 메시지는 김민재에게 확실히 효과를 발휘했다'고 전했다.
세르쥬 나브리는 "김민재는 뛰기만 하면 정말 훌륭한 선수다. 성격도 최고고, 팀 모두가 그를 좋아한다. 그와 함께 그라운드에 있는 건 뮌헨이 큰 힘이 된다"라고 치켜세웠고, 막스 에베를 바이에른 단장도 "김민재는 쾰른전에서 골을 넣은 순간과 수비에서 모두 김민재 다운 모습을 보였다. 김민재가 자랑스럽다"고 했다.
이날 맹활약으로 잔류 가능성도 높였다. 김민재는 최근 공식 행사에서 "이적은 내 머릿속에 단 한 번도 떠오른 적이 없다"고 했지만, 레알 마드리드, 첼시 이적설이 끊임없이 제기됐다. 바이에른도 좋은 제안이 온다면 보낼 수 있다는 입장을 보였다. 하지만 김민재가 스스로 가치를 증명하며, 기류를 바꿨다. 당장 바이에른은 다요 우파메카노, 타를 제외하고 믿을만한 수비수가 없다. 리그와 유럽챔피언스리그 등을 병행해야 하는 바이에른에 김민재는 가장 확실한 옵션이다.
독일 '스포르트'는 우파메카노의 메가 재계약에 대해 의문을 드러냈다. 김민재라는 확실한 옵션이 있는데 '굳이' 라는 뜻이었다. 우파메카노는 바이에른과 재계약이 임박했는데, 그 조건이 팀 내 최고 수준으로 알려졌다. 바이에른은 최근 연봉 절감을 위해 노력 중이었는데, 주전 수비수로 자리매김한 우파메카노의 밀당에 결국 무릎을 꿇은 모습이다.
하지만 스포르트는 우파메카노에게 너무 압도적인 대우를 약속하며, 혹시라도 실패할 경우, 돌이킬 수 없는 결과를 초래하기 때문에 보다 신중해야 한다고 주장했다. 당연히 이같은 주장에는 김민재라는 확실한 존재가 컸다.
'키커'는 김민재를 라이트백으로도 활용할 수 있다고 전망했다. 키커는 '김민재가 과연 가치 있는 3옵션 센터백 이상이 될 수 있을까. 라이프치히전에 로테이션을 가동하면 김민재에게 기회가 주어질 것'이라며 '콘라트 라이머의 근섬유 파열, 요시프 스타니시치의 관절 부상으로 라이트백 포지션에 비상이 걸렸는데 라이프치히전에서는 김민재가 라이트백 카드로 활용될 가능성도 있다'고 했다. 김민재가 바이에른 수비진의 만능키가 되는 모습이다.