[U-23 아시안컵 리뷰]"일본 나와!" 확 달라진 이민성호, '백가온 원더골+신민하 결승골'로 호주 2-1 꺾고 6년만에 준결승 진출…20일 앙숙 日과 빅매치 성사

[스포츠조선 윤진만 기자우즈베키스탄전에서 역대급 졸전으로 비판을 받은 이민성호가 2026년 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 8강 호주전에서 180도 달라진 경기력으로 승리하며 6년만의 우승에 한 걸음 다가섰다.
대한민국 U-23 축구대표팀은 18일 오전 0시30분(이하 한국시각) 사우디아라비아 제다의 킹 압둘라 스포츠시티에서 열린 호주와의 2026년 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 8강에서 2대1로 승리하며 준결승 티켓을 거머쥐었다. 전반 21분 백가온(부산)의 원더 선제골로 앞서간 한국은 후반 6분 루카 요바노비치(애들레이드 유나이티드)에게 동점골을 내줬지만, 후반 43분 신민하(강원)의 극적인 결승골로 연장 승부없이 경기를 승리로 끝마쳤다.
조별리그를 1승1무1패(승점 4), C조 2위로 통과해 D조 1위 호주를 상대한 한국은 이날 승리로 2020년 태국대회 이후 6년만에 준결승 진출에 성공했다. 당시 첫 우승을 차지한 한국은 지난 두 개 대회에서 모두 8강에서 조기 탈락하는 굴욕을 이번 대회를 통해 씻어냈다.
이날 경기를 끝으로 U-23 아시안컵 준결승 대진이 완성됐다. 한국과 일본, 베트남과 중국이 격돌한다. 동아시아 3팀, 동남아시아 1팀으로 구성됐다. 중동과 중앙아시아팀은 전원 탈락했다. 한국은 앞서 요르단을 승부차기 끝에 꺾고 준결승에 선착한 일본과 20일 오후 8시30분 같은 경기장에서 운명의 한-일전을 펼칠 예정이다. 한국과 일본의 준결승전 승자는 베트남-중국전 승자와 25일 우승컵을 다툰다. 한국과 일본은 2022년 대회(한국 0대3 패)와 2024년 대회(한국 1대0 승)에 이어 3개 대회 연속 U-23 아시안컵에서 맞붙는다.
사진제공=대한축구협회
이민성 감독은 졸전을 펼친 우즈베키스탄(0대2 패)과의 조별리그 최종전과 비교해 필드 플레이어 4명을 교체했다. 백가온이 최전방에 포진했고 김용학(포항) 강성진(수원 삼성)이 양 날개를 맡았다. 강민준 김동진(이상 포항) 배현서(경남)가 미드필드진을 구축구했다. 이건희(수원 삼성) 이현용(수원FC) 신민하 장석환(수원 삼성)이 포백을 구성했다. 홍성민(포항)이 골문을 지켰다.
호주는 4-4-2 포메이션으로 한국을 상대했다. 루카 요바노비치(애들레이드 유나이티드)와 마티아스 맥칼리스터(시드니FC)가 투톱을 맡고, 제드 드루(하트베르크), 루이스 아고스티(돌로미티 벨루네시), 조르디 발라돈(멜버른 빅토리), 야야 두쿨리(애들레이드 유나이티드)가 미드필드진을 꾸렸다. 조슈아 로린스(멜버른 빅토리), 네이선 폴(센트럴 코스트 매리너스), 켈런 마제코둔미(퍼스 글로리), 에이단 시몬스(웨스턴 시드니 원더러스)가 포백을 맡고, 스티븐 홀(브라이턴)이 골키퍼 장갑을 꼈다. 2005년 이후 출생자가 4명 선발에 포함됐다. 조별리그 태국전(2대1 승)과 이라크전(2대1 승)에서 잇달아 결승골 넣은 '2007년생' 맥칼리스터의 요주의 인물.
5분 한국이 호주 골문을 위협했다. 상대 최종수비 뒷공간을 노린 장석환의 장거리 패스가 페널티 지역 외곽 좌측에 있는 백가온에게 전달됐다. 백가온은 공을 걷어내기 위해 골문을 비우고 달려나온 골키퍼의 위치를 확인한 뒤, 빈 골문을 향해 오른발 슈팅을 날렸지만 공이 골대 위로 크게 떴다.
9분 코너킥 상황에서 예기치 않은 위기가 찾아왔다. 짧게 내주고 리턴패스를 하는 과정에서 공이 허무하게 끊기며 역습을 자초했다. 호주는 곧바로 발 빠른 두쿨리에게 패스를 찔렀다. 수비 뒷공간을 파고드는 두쿨리의 돌파를 이건희가 파울로 저지했다. 심판은 호주의 오프사이드 반칙을 먼저 선언한 뒤, 비디오판독시스템(VAR)을 통해 이건희의 유망한 공격 기회 저지에 따른 퇴장 여부를 체크했다. 한국 입장에선 다행히도 오프사이드가 그대로 인정되며 전반 10분도 채 지나지 않아 퇴장자가 나오는 상황은 피했다. 19분 강민준의 왼발 중거리 슛은 골키퍼 품에 안겼고, 강성진의 슛은 수비 벽에 막혔다.
21분, 한국이 깜짝 선제골을 뽑으며 팽팽한 0의 균형을 깼다. 이현용이 한국 진영에서 최종수비 뒷공간으로 파고드는 백가온을 향해 정확한 롱패스를 찔렀다. 오프사이드 트랩을 피해 상대 골문 방향으로 달려간 백가온은 찰나의 순간에 상대 골키퍼가 전진한 상태란 걸 확인한 듯, 논스톱 오른발 발리로 골키퍼 키를 넘기는 '원더골'을 작성했다. 이번 대회에 참가한 선수단에서 필드플레이어 중 2006년생 막내인 백가온은 첫 선발 경기에서 21분만에 일을 냈다. 이 감독의 과감한 용병술이 빛을 발했다.
15분 넘게 리드를 지키던 한국은 37분 페널티 반칙을 허용했다. 신민하가 한국 진영에서 치명적인 볼 컨트롤 미스로 허무하게 공을 빼앗겼다. 절체절명의 위기 상황에서 한국 페널티 지역으로 공이 넘어왔고, 상대 공격을 차단하려고 태클을 한 강민준의 팔에 공이 맞았다. 주심은 곧바로 페널티킥을 선언한 뒤 비디오판독시스템(VAR) 온필드리뷰를 확인하러 달려갔다. 영상을 확인한 뒤에는 노파울, 노페널티로 정정했다. 한 번의 환호와 두 번의 안도의 한숨을 내쉰 한국이 전반을 1-0으로 앞선 채 마무리했다.
이민성 감독은 하프타임을 기해 김용학을 빼고 김도현을 투입하며 측면에 변화를 꾀했다. 하지만 한국은 후반 6분 안일하게 동점골을 허용했다. 자기 진영에서 공을 전개하는 호주 선수들을 지나칠 정도로 강하게 압박하는 과정에서 하나둘 벗겨졌다. 센터백 신민하까지 끌려나왔다. 수비 뒷공간을 향한 드루의 침투패스가 한국의 오프사이드 트랩을 피해 요바노비치 발 앞에 놓였다. 요바노비치는 엔드라인 쪽으로 공을 몰고가 달려나온 한국 골키퍼 홍성민을 피해 좁은 각도에서 오른발슛으로 골문을 열었다. 호주는 후반 20분 드루를 빼고 마커스 유니스를 투입했다.
전반 강한 압박과 상대 수비 뒷공간을 노린 롱패스 공격으로 호주를 위협했던 한국은 후반에 들어 주도권을 내주고 끌려갔다. 후반 시작 후 30분 가까이 슈팅 찬스조차 만들지 못했다. 이 감독은 연장전까지 염두에 둔 듯, 교체를 미뤘다. 반면 호주는 후반 28분 맥칼리스터와 아고스티를 빼고 에이단 하몬드, 제일란 피어먼을 동시에 투입했다. 후반 32분 한국도 선제득점을 한 백가온을 벤치로 불러들이고 정재상(대구)을 투입하며 공격진에 변화를 꾀했다.
후반 41분, 한국이 추가 위기를 맞았다. 하몬드가 박스 안에서 때린 왼발슛을 홍성민이 몸을 날려 손끝으로 선방했다. 홍성민의 선방은 결과적으로 한국에 기회의 문을 열어줬다. 후반 43분, 코너킥 상황에서 '골 넣는 수비수' 신민하가 헤더로 골망을 흔들었다. 이 감독은 후반 추가시간 94분 강성진을 빼고 수비수 조현태를 투입하며 버티기에 돌입했다. 추가시간 96분 '조커' 제임스 오버리의 헤더는 한국 골대를 살짝 벗어났다. 경기는 그대로 한국의 2대1 승리로 끝났다. 윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com