"韓 축구 초대박!" 'LEE, 절대 못 보내' PSG 결단 내렸다…佛 언론 '이강인 이적 차단, 연장 계약 가능성'

기사입력 2026-01-21 02:27


"韓 축구 초대박!" 'LEE, 절대 못 보내' PSG 결단 내렸다…佛 …
사진=REUTERS 연합뉴스

"韓 축구 초대박!" 'LEE, 절대 못 보내' PSG 결단 내렸다…佛 …
사진=AFP 연합뉴스

[스포츠조선 김가을 기자파리생제르맹(PSG)은 이강인을 보낼 마음이 없는 것으로 보인다.

프랑스 언론 겟풋볼프렌치뉴스는 20일(이하 한국시각) '아틀레티코 마드리드(스페인)가 이강인 영입을 시도했다. PSG는 그에 대한 이적의 문을 닫았다'고 보도했다.

이강인은 겨울 이적 시장의 중심에 섰다. 스페인 언론 마르카는 최근 '아틀레티코 마드리드가 이강인 영입을 고려하고 있다. 이강인은 이제 이적에 근접했다. 이강인이 파리생제르맹(PSG)을 떠나겠다는 의사를 밝히면서 아틀레티코 마드리드의 제안을 받아들였다. 과거 이적시장에서는 PSG의 거부로 영입이 불가능했지만, 이제 상황이 달라졌다. 제한적인 출전 시간이 이강인을 이적에 무게를 두도록 만들었다. 이적료 요구치도 낮아졌다'고 했다. 아틀레티코 마드리드 소식에 정통한 마테오 모레토 기자도 '아틀레티코 마드리드가 이강인 영입에 나섰다. 마테우 알레마니 아틀레티코 마드리드 디렉터는 프랑스 파리에 방문해 접촉을 시작했다. 계약 체결을 위한 기반도 마련했다. 반면 PSG는 이강인과 계약을 갱신하길 원한다'고 전했다.


"韓 축구 초대박!" 'LEE, 절대 못 보내' PSG 결단 내렸다…佛 …
사진=AFP 연합뉴스

"韓 축구 초대박!" 'LEE, 절대 못 보내' PSG 결단 내렸다…佛 …
사진=REUTERS 연합뉴스
겟풋볼프렌치뉴스는 또 다른 언론 레키프의 보도를 인용해 '이강인은 2028년까지 PSG와 계약한 상태다. 그는 루이스 엔리케 PSG 감독의 신뢰를 받는 멀티 플레이어다. 하지만 이강인은 PSG를 떠나고 싶어한다. 엔리케 감독과 PSG는 이강인의 이적 출구를 다시 한 번 닫았다. PSG는 올 시즌이 끝나기 전에 이강인과 연장 계약을 할 수도 있다'고 했다.

이강인은 2023~2024시즌을 앞두고 레알 마요르카(스페인)를 떠나 PSG에 합류했다. 당시 이강인은 아틀레티코 마드리드를 비롯해 맨유, 토트넘(이상 잉글랜드) 등 전 세계의 러브콜을 받았다.

이강인은 PSG에서 핵심으로 자리잡았다. 2025년에만 프랑스 리그1, 프랑스컵, 트로페 데 샹피옹(슈퍼컵), 유럽챔피언스리그(UCL), 유럽축구연맹(UEFA) 슈퍼컵, 국제축구연맹(FIFA) 인터콘티넨털컵 등 무려 6개의 트로피를 거머쥐었다. 다만, 이강인은 지난달 18일 카타르 알라이얀의 아흐메드 빈 알리 스타디움에서 열린 플라멩구(브라질)와의 FIFA 인터콘티넨털컵 결승에서 허벅지를 다쳤다. 현재 재활 중이다.

한편, PSG는 21일 포르투갈 리스본에서 스포르팅(포르투갈)과 2025~2026시즌 UCL 리그페이즈 대결을 펼친다. 이강인은 이번에도 부상으로 함께하지 못한다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김주하, 前남편 폭행하더니 '정수리 키스'..."온 몸에 소름"

2.

김영철, 역대급 폭설로 日서 고립…기차 운행도 중단 "사람이 아무도 없어"

3.

권상우, '만취 방송'에 결국 고개 숙였다..."불편하게 보셨다면 죄송"

4.

‘故 최진실 딸’ 최준희, '母 이름 먹칠 마라' 악플에 직접 반박 “무슨 먹칠을 했냐”

5.

김숙, 캠핑 중 난로 사고 당했다 "연통 만지다 400만원 옷 망가뜨려"

스포츠 많이본뉴스
1.

깜짝 소식! "호날두 50세까지 뛴다" 2002년 WC 우승 멤버 충격 주장..."모든 건 메시 때문이야"

2.

[단독]'충격적 결말?' 조상우 김범수 홍건희까지, KIA가 쓸어담나. 협상 급물살

3.

'황새'가 4년 전 일본에 당했던 0-3 대패 충격, '도쿄대첩' 이민성 감독은 두살 어린 日 U-21에 복수할까

4.

[속보] '초대형 이적설' 이강인 입장 드디어 떴다...西 유력 매체 "PSG 떠나 아틀레티코 이적 원해"

5.

추신수 살아남을까? → 사인 훔치기·금지약물 얼룩진 선수도 '명예'가 있나

스포츠 많이본뉴스
1.

깜짝 소식! "호날두 50세까지 뛴다" 2002년 WC 우승 멤버 충격 주장..."모든 건 메시 때문이야"

2.

[단독]'충격적 결말?' 조상우 김범수 홍건희까지, KIA가 쓸어담나. 협상 급물살

3.

'황새'가 4년 전 일본에 당했던 0-3 대패 충격, '도쿄대첩' 이민성 감독은 두살 어린 日 U-21에 복수할까

4.

[속보] '초대형 이적설' 이강인 입장 드디어 떴다...西 유력 매체 "PSG 떠나 아틀레티코 이적 원해"

5.

추신수 살아남을까? → 사인 훔치기·금지약물 얼룩진 선수도 '명예'가 있나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.