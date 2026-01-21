"韓 축구 대망신!" 日 환호 폭발…일본 U-21 새 역사 썼다 '두 살 어린 선수들로 亞 첫 결승 진출'

이민성 감독이 이끄는 한국 23세 이하(U-23) 대표팀은 20일 오후 8시 30분(이하 한국시각) 사우디아라비아의 제다의 킹 압둘라 스포츠 시티 홀 스타디움에서 열린 일본과의 2026년 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 준결승전에서 0대1로 패했다. 한국은 우승을 차지했던 2020년 태국 대회 이후 6년 만에 4강에 올랐지만 숙적 일본을 꺾지 못하고 3~4위전으로 밀렸다.
일본 축구 전문 매체 게키사커는 '일본의 육성이 역사를 작성했다. 일본 21세 이하(U-21) 선수들은 한국 U-23 대표와 격돌해 이겼다. 일본은 올림픽 예선을 겸한 대회에서는 두 차례 우승한 경험이 있다. 올림픽 예선을 겸하지 않는 대회에서는 처음으로 결승 진출을 이뤘다. 일본은 올림픽 예선을 겸하지 않는 대회에선 올림픽 세대를 강화하기 위해 U-21 멤버로 임하기도 한다. 역대 최고 성적은 2022년 기록한 4강이었다'고 보도했다.
오이와 고 감독이 이끄는 일본은 이번 대회 U-21 선수들로 팀을 꾸렸다. 2028년 LA올림픽을 대비한 것이다. 그러나 조별리그 B조에서 시리아(5대0 승)-아랍에미리트(3대0 승)-카타르(2대0 승)를 연달아 꺾고 조 1위로 8강에 진출했다. 8강에선 아랍에미리트(UAE)와 붙었다. 승부차기 끝 준결승에 진출했다.
게키사커는 '일본이 U-21 세대로 이겨낸 것은 큰 재산이다. 아시아에서 LA올림픽에 나갈 수 있는 팀은 2개 국이다. 다음 대회 시뮬레이션으로서도 좋은 결과가 됐다'고 전했다. LA올림픽은 2028년 7월 14일 개막한다. 축구는 12일부터 도시별 경기장에서 진행된다. 남자부 결승은 29일 로즈볼스타디움에서 개최된다. 큰 변화가 예고돼 있다. LA올림픽에선 남자 축구 본선 진출팀이 기존 16개국에서 12개국으로 준다. AFC에 배당된 티켓이 3.5장에서 2장으로 줄어든다. 예선이 더욱 엄격해질 것으로 보인다.
이 매체에 따르면 오이와 감독은 "경기 레벨이 올라갈수록 뜻대로 되지 않는 일이 일어날 수 있다. 어린 선수들이 성장한 것을 보여주는 싸움을 해줬다"며 "새로운 젊은 팀으로 꼭 우승하자고 말했다. 잘 준비해서 임하겠다"고 다짐했다.