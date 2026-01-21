[속보]'김상식 매직' 베트남, 14억 대륙의 소망에 막히나...후반 연속 실점 허용 '와르르' 중국전 0-2 패배 위기(후반 진행 중)

기사입력 2026-01-21 02:04


[속보]'김상식 매직' 베트남, 14억 대륙의 소망에 막히나...후반 연…
사진=트위터 캡처

[스포츠조선 이현석 기자베트남의 위기다. 중국에 패배 위기에 몰렸다.

김상식 감독이 이끄는 베트남 U-23(23세 이하) 대표팀은 21일(한국시각) 사우디아라비아 제다의 알 프린스 압둘라 알-파이살 스타디움에서 열린 2026 AFC U-23 아시안컵 4강전에서 중국에 두 골을 헌납하며 0-2로 끌려가고 있다.

김상식 감독은 이날 중국을 상대로 3-4-3 포메이션을 택했다. 스리톱은 응우옌 공 프엉, 응우옌 응옥미, 응우옌 레 팟, 중원은 응우옌 쑤언 박, 팜민푹, 응우옌 타이 선, 쿠엇 번 캉이 자리했다. 팜 리 득-응우옌 히에우 민-응우옌 응우옛 민이 스리백을 구성하고, 골키퍼 장갑은 쭝 끼엔이 꼈다.

전반까지 베트남은 안정적인 경기 운영으로 중국의 공세를 버텨냈다. 중국이 점유율 63대37로 앞섰지만, 슈팅 시도는 베트남이 2대1로 우위를 점할 정도였다. 베트남은 전반 2분 팜민푹의 중거리 슛으로 상대 골문을 노리기도 했다.


[속보]'김상식 매직' 베트남, 14억 대륙의 소망에 막히나...후반 연…
사진=AFC
문제는 후반이었다. 후반 2분 코너킥 상황에서 올라온 공을 문전에서 기다리던 펑샤오가 헤더로 마무리하며 베트남 골망을 흔들었다. 이번 대회에서 단 3실점만을 허용한 베트남이 단 2골을 넣은 중국의 공격에 무너지고 말았다.

한 번 실점을 허용한 베트남은 흔들렸다. 불과 5분 뒤인 후반 7분 박스 정면에서 공을 잡은 샹 위왕이 감각적인 턴 동작 이후 강한 중거리 슛을 시도했다. 골문 구석을 노린 슈팅은 그대로 득점으로 이어졌다.


[속보]'김상식 매직' 베트남, 14억 대륙의 소망에 막히나...후반 연…
사진=AFC
전반까지 0의 균형을 유지한 베트남으로서는 후반 초반 연속 실점이 아쉬울 수밖에 없었다.

베트남은 중국에 패하면 한국과 3~4위전을 치른다. 김상식 감독은 경기 전 한국과 결승전에서 만나고자 하는 의지를 드러냈으나, 도리어 한국과 3위 자리를 다툴 위기에 놓였다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

