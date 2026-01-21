'식사마 매직 만리장성에 막혔다' 대회 역대 최초 '480분 무실점' 중국, 韓보다 높은 2위 확보...베트남전 3-0 완승→'최강' 일본과 결승 맞대결

김상식 감독이 이끄는 베트남 U-23(23세 이하) 대표팀은 21일(한국시각) 사우디아라비아 제다의 알 프린스 압둘라 알-파이살 스타디움에서 열린 2026 AFC U-23 아시안컵 4강전에서 중국에 0대3으로 패했다. 이번 대회 조별리그 전승 행진으로 기세를 올렸던 베트남은 중국에 패하며 전진을 마감했다.
김상식 감독은 이날 중국을 상대로 3-4-3 포메이션을 택했다. 스리톱은 응우옌 공 프엉, 응우옌 응옥미, 응우옌 레 팟, 중원은 응우옌 쑤언 박, 팜민푹, 응우옌 타이 선, 쿠엇 번 캉이 자리했다. 팜 리 둑-응우옌 히에우 민-응우옌 응우옛 민이 스리백을 구성하고, 골키퍼 장갑은 쭝 끼엔이 꼈다.
안토니오 푸체 감독은 5-3-2 포메이션으로 맞섰다. 최전방에 바오 셩신과 샹 위왕, 중원은 콰이 지완, 천 저시, 시 양이 자리했다. 수비는 허타오-류하오판-펑샤오-우타미장 위쑤푸-왕보하오가 구성했다. 골문은 리 하오가 지켰다.
사진=AFC
사진=AFC
전반까지 베트남은 안정적인 경기 운영으로 중국의 공세를 버텨냈다. 중국이 점유율 63대37로 앞섰지만, 슈팅 시도는 베트남이 2대1로 우위를 점할 정도였다. 베트남은 전반 2분 팜민푹의 중거리 슛으로 상대 골문을 노리기도 했다.
후반에 판도가 달라졌다. 후반 2분 코너킥 상황에서 올라온 공을 문전에서 기다리던 펑샤오가 헤더로 마무리하며 베트남 골망을 흔들었다. 이번 대회에서 단 3실점만을 허용한 베트남이 단 2골을 넣은 중국의 공격에 무너지고 말았다.
한 번 실점을 허용한 베트남은 흔들렸다. 불과 5분 뒤인 후반 7분 박스 정면에서 공을 잡은 샹 위왕이 감각적인 턴 동작 이후 강한 중거리 슛을 시도했다. 골문 구석을 노린 슈팅은 그대로 득점으로 이어졌다.
사진=AFC
마음이 급했던 베트남은 퇴장까지 나오며 수적 열세 상황에 놓이게 됐다. 후반 29분 팜 리 둑이 퇴장을 당했다. 팜 리 둑은 중국 선수를 향한 심각한 폭력 행위로 주심이 레드카드를 꺼내들었다.
수적 열세 상황에서도 베트남은 희망의 끈을 놓지 않았다. 공세를 유지하며 중국 골문을 노렸다. 하지만 중국에 쐐기골을 허용하며 무너졌다. 중국은 후반 추가시간 7분 교체 투입된 왕위동이 박스 안에서 패스를 원터치로 마무리하며 베트남 골문을 갈랐다. 결국 경기는 중국의 3대0 승리로 마무리됐다. 중국은 이번 무실점 승리로, 이번 대회 5경기에서 단 한 골도 허용하지 않는 기록을 세웠다. 정규 시간 480분 동안 아무도 중국의 골망을 흔들지 못했다.
결승에 오른 중국은 한국을 꺾고 결승행을 먼저 확정한 일본과 오는 25일 사우디아라비아 제다의 알 프린스 압둘라 알파이살 스타디움에서 결승전을 치른다.