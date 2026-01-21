오현규→손흥민→양현준, 한국인 전문 감독되나...포스테코글루, 셀틱 복귀설 폴폴 "차기 사령탑 후보"

[스포츠조선 김대식 기자]엔제 포스테코글루 감독이 스코틀랜드 무대로 다시 돌아갈 수 있다는 소식이다.
영국 풋볼 인사이더는 20일(한국시각) '셀틱은 차기 정식 감독 후보 명단에 포스테코글루를 올려놓고 있는 것으로 전해졌다. 소식통에 따르면, 셀틱 구단 이사회는 올여름 팀을 맡을 가능성이 있는 인물로 포스테코글루를 검토 중'이라고 보도했다.
포스테코글루 감독은 일본 J리그 명문인 요코하마 F. 마리노스에서 보여준 지도력을 인정받아 2021년 셀틱으로 향했다. 셀틱으로 부임한 후 포스테코글루 감독은 곧바로 성공 시대를 열었다. 2시즌 연속 리그 우승을 달성했고, 2년차에는 스코틀랜드 리그에서 탈 수 있는 모든 트로피를 차지했다. 당시에 대한민국 스트라이커인 오현규를 영입한 적도 있다.
사진=셀틱
셀틱에서 성공을 거둔 후 토트넘행을 결정했다. 토트넘에서는 손흥민을 주장으로 내세우면서 2시즌 동안 성공과 실패를 동시에 경험했다. 첫 시즌 리그 5위로 기대 이상의 성과를 거둔 후 2번째 시즌에 유로파리그 우승과 리그 17위라는 성적을 달성했다. 토트넘의 무관을 끊어냈지만 리그 성적은 도저히 용납하기 어려운 수준이었다. 결국 포스테코글루 감독은 토트넘에서 경질됐다.
포스테코글루 감독이 야인이 되자 인기가 많았다. 노팅엄 포레스트가 곧바로 포스테코글루 감독을 선임해 팀을 맡겼지만 밑천을 드러내면서 추락했다. 부임 39일 만에 경질되면서 2연속 경질이라는 초라한 이력을 남겼다. 지금은 휴식기를 가지고 있다.
셀틱은 브랜던 로저스 감독이 사임한 후 마틴 오닐 감독에게 임시 사령탑을 맡겼다. 이후 윌프레드 낭시 감독을 전격 선임했다가 완벽한 실패를 거뒀다. 낭시 감독을 내쫓고 오닐 감독에게 다시 임시직을 준 상태다. 새로운 정식 사령탑을 찾고 있다.
스포츠조선DB
풋볼 인사이더는 '포스테코글루는 2023년 셀틱을 떠났지만, 여전히 구단과 강한 인연을 유지하고 있다. 현재 셀틱은 오닐 감독이 시즌 종료까지 임시 감독을 맡고 있으며, 구단은 차기 감독 선임을 서두르지 않고 모든 후보를 면밀히 검토해 과거의 실수를 반복하지 않겠다는 입장이다. 셀틱은 포스테코글루를 다시 데려오더라도 타 구단에 보상금을 지불할 필요가 없기 때문에, 60세인 그를 비교적 비용 효율적인 선택지로 보고 있다'고 설명했다.
포스테코글루 감독도 더 이상은 시즌 도중에 선임되는 걸 원하지 않는 중이다. 매체는 '그는 시즌 도중 새 팀을 맡는 데에는 소극적이며, 프리시즌부터 프로젝트를 시작할 수 있는 환경을 선호하는 것으로 알려졌다. 이는 이미 오닐 감독을 여름까지 임시 사령탑으로 앉혀둔 셀틱의 상황과도 잘 맞아떨어진다'고 설명했다.
셀틱은 일단은 이번 시즌까지는 오닐 감독 임시 체제로 간 뒤에 여름이 다가오기 전에 새로운 감독을 선임하는 방향 쪽으로 고려 중이다. 포스테코글루 감독이 셀틱으로 간다면 양현준을 지도하면서 한국 선수와 또 인연을 쌓게 된다.