중국 미쳤다 "안토니오 감독은 축구의 신이야!" 역사상 첫 결승 진출→난리법석..."일본도 못한 업적 세워"

안토니오 푸체 감독이 이끄는 중국 23세 이하(U-23) 대표팀은 21일(한국시각) 사우디아라비아 제다의 알 프린스 압둘라 알-파이살 스타디움에서 열린 김상식 감독의 베트남과의 2026년 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 4강전에서 3대0 완승을 거뒀다. 중국은 대회 최초로 결승전에 진출했다.
중국과 베트남은 전반전까지는 팽팽하게 맞섰다. 중국이 조금 더 우세한 가운데, 베트남도 간헐적인 공격으로 중국을 위협했다. 승부는 후반전에 완전히 갈렸다. 후반 4분 코너킥에서 중국이 선제골을 터트렸다. 펑샤오가 절묘하게 방향만 바꿔놓는 헤더로 베트남의 골망을 갈랐다.
베트남은 순식간에 무너지기 시작했다. 후반 7분 중국의 패스플레이에 베트남 수비수들이 정신을 차리지 못했다. 페널티박스에서 공을 받은 샹 위왕이 침착하게 공을 잡은 뒤 터닝슛으로 2-0을 만들었다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
후반 28분 중국의 프리킥에서 베트남이 스스로 자멸했다. 프리킥에서 왕위둥의 헤더가 중국의 골망을 흔들었다. 이때 중국 선수들은 득점이 인정됐다고 생각해 골 세리머니를 펼쳤다. 이때 베트남 선수가 중국 선수를 가격하는 행위를 저질렀고, VAR 판독 후 퇴장 당했다.
수적 열세에 0-2로 밀리는 최악의 상황에서 베트남은 쐐기골까지 허용했다. 경기 종료 직전 베트남의 무게중심이 앞으로 완전히 쏠렸다. 중국의 역습에서 왕위둥이 득점을 터트리면서 중국의 결승행을 확정했다.
중국 국가대표팀이 2026년 북중미 월드컵 진출에도 실패하면서 위기를 겪고 있는 와중에, 어린 유망주들이 대단한 성과를 해내자 중국 팬들은 환호하고 있다.
중국 소후닷컴은 경기 후 '안토니오 감독은 신들린 지휘'라는 제목으로 안토니오 감독을 극찬했다. '중국 U-16부터 U-22 대표팀까지 두루 역임해 중국 축구와 선수들의 특성을 매우 잘 이해하고 있는 지도자다. 조별리그와 16강전까지 총 네 경기에서 그는 4-4-2와 5-3-2 포메이션을 번갈아 사용하며 수비에 중점을 뒀고, 득점은 많지 않았지만 중국은 단 한 골도 허용하지 않았다'며 극찬을 시작했다.
이어 '전술은 단순히 선수들을 특정 위치에 세워두는 것이 아니라, 각 포지션에 서로 다른 역할을 부여해 개인의 장점을 극대화하고 팀 전체가 공격과 수비에서 하나의 유기체처럼 움직이도록 만드는 것이다. 그 결과, 안토니오 감독의 전술은 다시 한번 적중했고 중국은 베트남을 3대0으로 완파하며 결승에 진출했다'고 덧붙였다.
사진=AFC
마지막으로는 '중국은 베트남의 강력한 공격을 완벽히 봉쇄해 무득점으로 묶었고, 끈질긴 수비로 또다시 클린시트를 기록했다. 안토니오 감독은 중국을 이끌고 또 하나의 새 역사를 썼다. 무실점으로 결승에 오른 기록은 일본조차 이루지 못한 성과다. 이쯤 되면 안토니오 감독이 대단하지 않다고 할 수 있을까. 그야말로 엄청나다'고 마무리했다.