'2580억 풀베팅' 미쳤다! 비니시우스(25, 맨시티) EPL 합류…레알조차 혹할 금액→펩 감독,'빅딜' 간절히 원한다

기사입력 2026-01-22 06:55


'2580억 풀베팅' 미쳤다! 비니시우스(25, 맨시티) EPL 합류…레…
사진=SNS

'2580억 풀베팅' 미쳤다! 비니시우스(25, 맨시티) EPL 합류…레…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 강우진 기자]맨체스터 시티가 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 우승을 위해 또 한 번의 과감한 투자를 준비한다. 맨시티가 레알 마드리드의 스타 플레이어 비니시우스 주니오르(25)를 영입 타깃으로 하고 있다는 소식이다.

영국 더하드태클은 21일(한국시각) '맨체스터 시티가 올여름 이적시장에서 비니시우스 주니오르를 영입하기 위해 1억5000만유로(약 2580억원)를 지불할 준비가 돼 있는 것으로 알려졌다'라고 보도했다.


'2580억 풀베팅' 미쳤다! 비니시우스(25, 맨시티) EPL 합류…레…
AFP 연합뉴스
이는 사실상 맨시티의 찔러보기로 평가된다. 레알 마드리드가 비니시우스를 지킬 의지가 있는지를 알아보기 위함이라는 것이다. 비니시우스가 레알 마드리드를 떠난다는 추측은 지난 시즌부터 계속해서 제기됐다. 사비 알론소 감독이 경질됐음에도 이야기는 끊이질 않았다.

앞서 스페인 피차헤스는 '맨체스터 시티는 비니시우스 영입을 위해 레알 마드리드에 큰 제안을 던질 준비가 돼 있다'며 '비니시우스는 다음 여름이면 계약 마지막 해에 접어들게 되며, 시즌 종료 이후 그의 거취를 둘러싼 추측이 끊이지 않고 있다'라고 전했다.


'2580억 풀베팅' 미쳤다! 비니시우스(25, 맨시티) EPL 합류…레…
AP 연합뉴스
맨시티는 다음 시즌을 앞두고 '빅딜'을 꿈꾸고 있다. 물론 비니시우스를 노리는 클럽은 맨시티뿐만이 아니다. 첼시 역시 비니시우스가 레알 마드리드를 떠날 의사가 있을 경우 영입전에 뛰어들 준비가 돼 있다고 한다. 다만, 이적시장 내에서 맨체스터 시티가 갖는 막강한 자금력이 변수로 작용할 수 있다.

1억5000만유로는 레알 마드리드조차 혹할 수 있는 금액이다. 그럼에도 불구하고 플로렌티노 페레스 레알 마드리드 회장은 비니시우스를 잔류시키기 위해 적극적으로 움직이고 있다. 비니시우스가 레알 마드리드를 떠날 가능성은 크지 않다. 최근 비니시우스 역시 레알 마드리드에 오랜기간 머물고 싶다는 의지를 내비쳤다.


'2580억 풀베팅' 미쳤다! 비니시우스(25, 맨시티) EPL 합류…레…
로이터 연합뉴스
그럼에도 맨시티는 비니시우스 영입을 원한다. 맨시티는 2025~2026시즌 리그 선두 아스널을 쫓아가지 못하는 모습을 보이고 있다. 공격에서의 폭발력이 이전보다 부족하다. 다가오는 여름 이적시장 비니시우스급의 월드클래스 공격수를 영입해야 하는 이유다. 펩 과르디올라 맨시티 감독은 팀에 결정력을 더해줄 새로운 윙어를 원해왔다. 비니시우스는 이를 만족시킬 수 있는 자원임이 분명하다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

한그루, 이혼 후 생활고 고백 "재산분할 안 해 한푼도 없어, 양육비 빠듯" ('같이 삽시다')

2.

'류현진♥' 배지현, 결혼 후 경력단절 심경 "남편은 방송 안 하길 바라는 느낌"

3.

김영철, 안타까운 가족사 "형, 고3 때 교통사고로 하늘나라 갔다" ('유퀴즈')

4.

김지영, 혼전임신 중 낙상사고…"계단서 심하게 넘어졌다"[SC이슈]

5.

구혜선, 태도 논란으로 대박났다 "모자 쓴 게 전화위복, 특허 대상까지 받아" ('라스')

스포츠 많이본뉴스
1.

'10억원 대박' 노시환, 다년계약 대신 연봉 계약했다…김서현 데뷔 첫 억대 연봉 진입 [공식발표]

2.

"좋은 흐름이었는데…" '연패 탈출' 현대건설의 아쉬움 "김다인 몸살 결장, 이수연 중심 잡아줄 것"[수원인터뷰]

3.

[인터뷰] "한화 팬들, 미우나 고우나 끝까지 응원 감사하다" KIA 충격 이적, 김범수의 마지막 인사

4.

英 단독! 황희찬(PSV, 29) 1000만파운드 매각 미쳤다…울버햄튼 공중분해 유력→"HWANG 미친 가성비 영입"

5.

깜짝 소식! '韓 특급 에이스' 이강인 대환호, '손흥민 2배' 수준 받는다! 亞 역대 이적료 1위 등극 예고..."알레미나 협상 착수"→"860억 요구"

스포츠 많이본뉴스
1.

'10억원 대박' 노시환, 다년계약 대신 연봉 계약했다…김서현 데뷔 첫 억대 연봉 진입 [공식발표]

2.

"좋은 흐름이었는데…" '연패 탈출' 현대건설의 아쉬움 "김다인 몸살 결장, 이수연 중심 잡아줄 것"[수원인터뷰]

3.

[인터뷰] "한화 팬들, 미우나 고우나 끝까지 응원 감사하다" KIA 충격 이적, 김범수의 마지막 인사

4.

英 단독! 황희찬(PSV, 29) 1000만파운드 매각 미쳤다…울버햄튼 공중분해 유력→"HWANG 미친 가성비 영입"

5.

깜짝 소식! '韓 특급 에이스' 이강인 대환호, '손흥민 2배' 수준 받는다! 亞 역대 이적료 1위 등극 예고..."알레미나 협상 착수"→"860억 요구"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.