쏘니 떠나니 대분열! '에이스' 반더벤(24, 리버풀)마저 굿바이…'장사꾼' 토트넘, 역대 최고액 노린다

최종수정 2026-01-23 01:45

쏘니 떠나니 대분열! '에이스' 반더벤(24, 리버풀)마저 굿바이…'장사…
사진=SNS

쏘니 떠나니 대분열! '에이스' 반더벤(24, 리버풀)마저 굿바이…'장사…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 강우진 기자]손흥민을 잇는 토트넘 홋스퍼의 에이스 미키 반더벤(24)이 리버풀로 향할 수 있다는 보도가 나왔다.

영국 기브미스포츠는 22일(한국시각) '리버풀이 미키 반더벤 영입을 원한다면, 영국 이적시장 역대 최고액을 토트넘에 지불해야 할 것으로 보인다'고 보도했다. 이는 벤 제이콥스 기자의 주장이다. 반더벤은 지난 2023년 토트넘에 합류했으며, 짧은 시간 안에 팀의 확실한 주전 센터백으로 자리 잡았다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 최고 수준의 수비수 중 한 명으로 평가받고 있다.


쏘니 떠나니 대분열! '에이스' 반더벤(24, 리버풀)마저 굿바이…'장사…
사진=로이터 연합뉴스
그의 활약은 빅클럽의 타깃이 됐다. 반더벤의 월등한 기량과 다르게 토트넘은 무너지고 있다. 반더벤의 첫 시즌에 토트넘은 리그를 5위로 마쳤다. 이후 지난 시즌 17위라는 충격적인 성적을 거뒀고, 올시즌도 하위권에서 마감이 유력하다.


쏘니 떠나니 대분열! '에이스' 반더벤(24, 리버풀)마저 굿바이…'장사…
사진=EPA 연합뉴스
지난 시즌은 UEFA 유로파리그 우승이라는 업적이라도 세웠다. 당시 반더벤이 훌륭히 활약하며 손흥민과 함께 우승 트로피를 들었다. 반더벤을 지키기 위해서는 토트넘에 전반적인 개선이 필요하다는 지적이 나온다. 반더벤과 토트넘의 계약은 오는 2027년 여름까지 유효하다.

리버풀은 오래전부터 반더벤을 지켜보고 있었다. 이브라히마 코나테가 올여름 팀을 떠날 경우 버질 반다이크의 파트너를 구해야 한다. 나아가 반다이크의 장기적인 대체자까지 마련해야 한다.


쏘니 떠나니 대분열! '에이스' 반더벤(24, 리버풀)마저 굿바이…'장사…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
1월 이적시장에서 7800만파운드(약 1500억원) 제안설이 돌았지만, 제이콥스는 이번 달 내 반더벤의 이적 가능성은 전혀 없다고 선을 그었다. 반더벤의 미래는 올 여름 이적시장에 달려있다는 것이다. 또 그는 반더벤 영입을 위해서는 7800만파운드보다 훨씬 큰 금액을 제시해야 한다는 의견을 냈다.

그는 "토트넘은 반더벤을 영국 이적시장 역대 최고액을 경신할 선수로 평가하고 있다"며 "물론 토트넘은 그와 재계약을 추진하고자 할 것"이라고 주장했다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'합숙맞선' 김태인, '상간녀 낙인'에 칼 뽑았다… "왜곡 보도, 법적 대응"

2.

강원래, 하반신 마비 25년 차 일상…"발톱 빠져도 통증 못 느껴"

3.

김연아, 12년째 운동 NO "식단으로 관리, 살 찌는 체질 아니다"

4.

'연정훈♥' 한가인, 7세 子도 인정한 올리비아 핫세 닮은꼴 "엄마 닮았다" ('자유부인 한가인')

5.

지상렬, ♥신보람과 결혼 계획 발표 "술 줄이고 있어, 결혼식은 인천 문학구장"(펀펀투데이)

스포츠 많이본뉴스
1.

"깊은 구덩이에 빠진 기분이었지만…" 잠시 길을 잃었던 국대 출신 만능공격수, 다시 날 수 있다는 한자락 '희망'[수원인터뷰]

2.

고깃집 알바생이 '대기업 연봉' 인생역전! → 불꽃야구+독립리그 출신, 롯데 박찬형의 기적은 이제 시작이다

3.

무슨 서류를 안 가져갔길래 美 정치거물이 개입했나? SF 이정후 LA 공항서 1시간 억류...시즌 액땜?

4.

韓 상대 2-0 완승, 베트남 3-0 완파, 사상 첫 결승행→'亞 최악' 오명 씻은 중국, 깜짝 비결은 "선수단 배달 음식 금지"

5.

4년간 296경기 93홀드 41세 '헌신좌'에게 LG의 선물 2+1년 16억 다년계약. 홍창기는 1년 계약만[공식발표]

스포츠 많이본뉴스
1.

"깊은 구덩이에 빠진 기분이었지만…" 잠시 길을 잃었던 국대 출신 만능공격수, 다시 날 수 있다는 한자락 '희망'[수원인터뷰]

2.

고깃집 알바생이 '대기업 연봉' 인생역전! → 불꽃야구+독립리그 출신, 롯데 박찬형의 기적은 이제 시작이다

3.

무슨 서류를 안 가져갔길래 美 정치거물이 개입했나? SF 이정후 LA 공항서 1시간 억류...시즌 액땜?

4.

韓 상대 2-0 완승, 베트남 3-0 완파, 사상 첫 결승행→'亞 최악' 오명 씻은 중국, 깜짝 비결은 "선수단 배달 음식 금지"

5.

4년간 296경기 93홀드 41세 '헌신좌'에게 LG의 선물 2+1년 16억 다년계약. 홍창기는 1년 계약만[공식발표]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.