'역대 최초 패배 위기' 이대로 가면 망신이다...이민성호, 김상식의 베트남과 0-1 전반 종료

[스포츠조선 이현석 기자]역대 최초 패배의 그림자가 드리웠다. 이제 단 45분 안에 경기를 뒤집어야 한다.
이민성 감독이 이끄는 대한민국 23세 이하(U-23) 축구 대표팀은 24일(한국시각) 사우디아라비아 제다의 킹 압둘라 스포츠 시티홀 스타디움에서 열리는 베트남과의 2026년 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 3-4위전을 치르고 있다. 전반은 0-1, 베트남의 리드로 마무리됐다.
역대 전적에선 한국이 앞섰다. 이날 경기 전까지 한국은 6승3무로 U-23 레벨에서 베트남에 단 한 번도 패한 적이 없다. 다만 이번 대회 베트남의 기세를 고려하면 과거 전적이 한국에 힘을 실어줄지는 미지수였다. 한국은 2020년 이후 6년 만에 우승에 도전했으나, 기대치에 어울리는 경기력을 보여주지 못했고, 4강에서 일본에 무너지며 결승 진출이 좌절됐다. 베트남은 A조에서 3전 전승이라는 성적을 거두며 8강에 안착했고, 아랍에미리트를 꺾고 4강까지 올랐다. 중국에 0대3으로 무너져 8년 만의 결승행이 이뤄지지 못했다.
한국은 4-3-3 전술을 활용했다. 정승배, 정재상, 김도현이 최전방 공격수로 나섰다. 김동진, 배현서, 정지훈이 중원을 조율했다. 포백엔 강민준 조현태 신민하 장석환이 위치했다. 골문은 황재윤이 지켰다.
베트남은 5-4-1 전술로 맞섰다. 최전방에 응우옌 딘 박, 중원은 르 반 뚜안, 응우옌 따이 꺽 꿩, 응우옌 따이 손, 응우옌 꺽 비엣이 섰다. 수비진은 보 안 꽝, 응우옌 피 호앙, 르 반 하, 응우옌 낫 민, 응우옌 득 안이 구성했다. 골문은 까오 반 빈이 지켰다.
사진=AFC
한국은 킥오프 이후 거세게 베트남을 몰아붙이고자 했다. 킥오프 직후 배현서가 상대 페널티박스 안으로 침투해 태클에 결러넘어졌지만, 페널티킥은 선언되지 않았다. 한국은 공을 몰고 경기를 주도하고자 했다. 전반 13분 김도현의 중거리 슛은 조금 높게 뜨고 말았다.
베트남도 조금씩 기회를 노렸다. 전반 18분 한국 페널티 지역 박스 앞에서 프리킥을 얻었다. 이후 흘러나온 공을 타이 손이 마무리했으나, 골대를 벗어났다. 한국은 천천히 기회를 노렸다. 전반 27분 김동진의 패스를 받은 정재상이 박스 안에서 이를 백힐로 내줬다. 강민준은 강력한 슈팅을 시도했으나, 반 빈의 선방에 막히며 아쉬움을 삼켰다.
결정적인 실점 위기를 벗어난 베트남이 기회를 선제골로 연결했다. 전반 30분 역습 상황에서 공을 잡은 응우옌 딘 박은 직접 돌파 이후 박스 안으로 패스를 건넸다. 공을 잡은 응우옌 꺽 비엣의 슈팅이 그대로 골망을 흔들었다. 한국은 실점 직후인 전반 34분 박스 안 상대 파울로 페널티킥이 선언됐으나, 주심은 VAR 판독 결과 이를 취소하며 득점 기회를 잡지는 못했다.
한국은 전반 추가시간까지 유의미한 장면을 만들기 위해 분투했으나, 기회를 잡지 못했다. 전반은 베트남의 1-0 리드로 끝났다.