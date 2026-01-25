'中 가야할 길 멀다' 골골골골 日에 와르르 무너진 '중국판 히딩크' 감독의 냉철한 분석.."일본 우승 자격 충분, 패배 책임은 나에게 있다"

[스포츠조선 노주환 기자]일본 축구는 생각 보다 큰 벽처럼 느껴졌을 것 같다. 4골차 대패. '중국판 히딩크'로 불렸던 중국 U-23 대표팀 사령탑 안토니오 푸체 감독(스페인 출신)은 경기 후 기자회견에서 침통한 표정이었다. 그는 대승으로 대회 2연패를 거둔 일본의 실력을 인정했고, 패한 중국 선수들을 감싸 안았다. 패배의 책임은 자신에게 있다고 했다. 그리고 이번 대회에서 준우승했지만 중국 축구가 앞으로 가야할 길이 멀다고도 했다.
'방패'를 앞세운 중국 축구가 마지막에 와르르 무너졌다. 일본의 '창'에 무려 4골을 얻어맞고 고개를 숙였다. 중국이 AFC U-23 아시안컵 대회 우승 문턱에서 좌절했다. 아시아 정상인 일본과 큰 차이를 확인한 한판이었다.
푸체 감독은 기자회견에서 "오늘 결과는 매우 고통스럽다. 일본은 우승할 자격이 충분하다. 그들은 기술, 전술 그리고 경험 모든 면에서 우리보다 한 계단 위에 있다. 오늘 패배의 책임은 감독인 나에게 있다. 우리 선수들은 준비한 걸 보여주기 위해 최선을 다했다"고 말했다. 그는 이번 대회에서 비록 우승이 아닌 준우승을 했지만 중국 축구가 보여준 과정에 대해 의미를 부였다. 푸체 감독은 "마지막 한 걸음이 완벽하지 않았다. 그렇지만 우리 선수들이 이번 대회 보여준 투혼은 박수받아야 한다. 중국 축구 역사상 이 연령대에서 결승에 올라온 건 우연이 아니다. 0대4 4골차가 우리 선수들의 노력을 모두 가려서는 안 된다"고 말했다.
중국은 25일(한국시각) 사우디아라비아 제다 프린스 압둘라 알 파이살 스타디움에서 벌어진 디펜딩 챔피언 일본과의 2026년 AFC U-23 아시안컵 결승에서 전후반 2골씩 내주며 0대4 완패를 당했다. 이번 대회 결승전까지 올라면서 5경기에서 무실점을 기록했던 중국의 '질식 수비'는 일본 상대로 전혀 통하지 않았다. 전반 12분 일본 오제키에게 결승골을 내줬고, 8분 후 오쿠라에게 두번째골을 얻어맞았다. 전반전을 0-2로 끌려간 중국은 후반전에도 14분 만에 사토에게 페널티킥으로 세번째골을 내줬고, 후반 31분에는 오구라에게 네번째골까지 허용했다.
전반 12분, 오제키의 슈팅이 문전에 서있던 중국 수비수 다리에 맞고 굴절되며 그대로 골대로 굴러들어갔다. 대회 내내 무실점을 유지했던 중국의 첫 실점이었다. 기선을 제압한 일본은 전반 20분 오구라의 중거리 슛이 중국 골망을 흔들었다. 후반 12분 중국 수비수 류하오판이 핸드볼 반칙을 했고, 사토가 페널티킥을 차넣었다. 오구라는 후반 31분 오른발 중거리 슛으로 한골을 추가하면서 4-0 대승을 이끌었다. 중국은 후반전에 5명을 교체 투입하면서 만회골을 노렸지만 소용이 없었다. 일본과 현격한 격차를 보였다.
푸체 감독은 중국 축구에 대한 냉정한 진단도 내렸다. 그는 "이런 높은 수준의 경험은 우리 어린 선수들에게 무엇보다 소중한 자산이 될 것이다. 아시아 최강팀과 맞붙으며 우리가 뭐가 부족한 지를 분명히 깨달았다"면서 "오늘의 패배를 잊지 말고, 더 세밀하고 체계적인 유스 시스템을 갖춰야 한다. 이 선수들이 A대표팀의 주축이 될 때 오늘과 다른 결과를 낼 수도 있도록 계속 나아가야 한다"고 말했다.
중국은 이번 대회에서 조별리그와 8강, 4강을 통과하면서 5경기에서 단 한골도 내주지 않는 '철통 수비'를 보였다. 준결승에서 베트남을 상대로 3대0 대승을 거두기도 했다. 중국의 일부 전문가들은 결승전을 앞두고 "일본은 베트남 보다 상대하기 쉽다" "일본 축구는 끝났다" 등의 전망을 했다. 그 정도로 중국 축구는 이번 결승전에 대한 우승 기대가 컸다. 그런데 우승의 기대감을 가졌던 결승에서 일본의 수준 높은 공격 축구에 와르르 무너지고 말았다. '재미없는 안티 풋볼'의 한계를 절감하는 듯 했다. 중국 축구는 이번 대회에서 '늪 축구' '질식 수비' '안티 풋볼'이라는 평가를 받았다.
일본 오이와 고 감독은 중국을 맞아 4-2-3-1 전형으로 나왔다. 중국 안토니오 푸체 감독은 5-3-2 포메이션으로 맞섰다. 중국은 모든 기록에서 일본에 밀렸다. 일본이 슈팅(18>6) 유효슈팅(9>2) 패스 정확도(86%>80%) 가로채기(12>5) 등에서 전부 중국에 앞섰다. 일본은 초반부터 경기가 술술 풀렸고, 중국은 계속 끌려갔고 한골도 만회하지 못하며 4골차로 졌다. 노주환 기자 nogoon@sportschosun.com