'충격! 이게 마법사의 도박이다' '스페셜 원' 무리뉴의 GK 극장골 승부수 적중→볼보이와 축하 세리머니→벤피카 극적 UCL 16강 PO행 '친정 레알에 대굴욕 안겼다'

[스포츠조선 노주환 기자]산전수전 다 겪은 포르투갈 출신 명장 '스페셜 원' 조제 무리뉴 감독(63)은 승부사가 분명하다. 그가 이끈 벤피카(포르투갈)가 29일(한국시각) 포르투갈 리스본에서 열린 2025~2026시즌 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 마지막 8차전서 스페인의 거함 레알 마드리드와 명승부 끝에 4대2로 승리, 극적으로 16강 플레이오프에 진출했다. 리그 페이즈 최종 순위에서 플레이오프 진출 마지노선인 24위를 차지했다. 3-2로 앞선 후반전 추가시간 골키퍼 트루빈의 극장 헤더골이 터지면서 벤피카가 골득실차에서 25위 마르세유(프랑스)에 한골 앞선 것이다. 트루빈을 마지막 프리킥 찬스에서 공격에 가담시킨 무리뉴 감독의 모험수가 맞아떨어진 장면이었다. 무리뉴 감독은 극적 승리에 눈물을 흘렸고, 또 어린아이처럼 달려가 볼보이와 함께 기쁨의 세리머니를 펼쳤다. 경험이 풍부한 베테랑 사령탑의 마법이 챔피언스리그 역사에서 잊지 못할 한 장면을 만든 멋진 밤이었다. 반면 음바페가 혼자서 두골을 넣고도 2명(아센시오, 호두리구)이 퇴장 당했고, 수비가 무너진 레알 마드리드는 굴욕적인 패배를 당했다. 레알 마드리드 임시 감독 아르벨로아는 선수 시절 스승 무리뉴에게 제대로 한방을 얻어맞은 셈이다. 스페인 언론과 레알 마드리드 구단은 충격에 휩싸였다. 스페인 매체 마르카는 '무리뉴, 친정팀 레알 마드리드에 굴욕을 안겼다'는 제목의 기사에서 '압도적인 경기력을 선보인 벤피카가 '아르벨로아 효과'를 무력화하며 레알 마드리드를 챔피언스리그 상위 8개팀 밖으로 밀어내고 다음 라운드 진출을 확정했다. 골키퍼 트루빈은 경기 종료 직전인 98분, 평정심을 잃고 9명만 남은 레알 마드리드를 상대로 극적인 골을 터뜨리며 승리에 쐐기를 박았다'고 대서특필했다.
무리뉴 감독은 유럽 3대 클럽대항전(챔피언스리그, 유로파리그, 컨퍼런스리그)을 모두 우승한 최초이자 유일한 사령탑이다. 이건 독보적이다. 포르투(2004년), 인터밀란(2010년)에서 챔피언스리그 정상에 두번 올랐다. 맨체스터 유나이티드(2017년)에선 유로파리그 우승을 차지했다. 그리고 2022년 AS로마를 초대 컨퍼런스리그 챔피언으로 이끌었다. 전문가들은 "무리뉴는 토너먼트 대회에서 선수들의 경기력을 최대치로 끌어올릴 줄 안다. 동기부여의 달인이며, 공수의 밸런스를 조절해 경기의 흐름을 잘 탄다"고 평가한다.
그는 포르투갈 벤피카 지휘봉을 잡기 전 지난해 8월, 튀르키예 페네르바체 감독에서 경질됐다. 당시 유럽챔피언스리그 본선 진출에 실패, 그 책임을 졌다. 그후 한달여 만에 자신을 감독으로 데뷔시켜줬던 친정 벤피카의 지휘봉을 잡았다. 노장 감독은 25년 만에 고향으로 돌아왔다. 레이리아-포르투-첼시-인터밀란-레알 마드리드-첼시-맨유-토트넘-로마-페네르바체를 찍고 다시 벤피카로 귀환했다. 그동안 포르투갈, 잉글랜드, 이탈리아, 스페인 리그에서 모두 정규리그 우승을 차지했다. 인터밀란을 이끌었던 2010년엔 이탈리아 클럽 최초로 트레블(리그, FA컵, 챔피언스리그)을 달성하면 최고의 주가를 올렸다. '스페셜 원'이라는 기념비적인 애칭이 붙었다.
레알 마드리드를 물리친 무리뉴 감독은 유럽축구연맹(UEFA)과의 인터뷰에서 "마지막 순간, 마지막 플레이로 승패가 갈리는 일은 종종 있다. 그때 승리하기 위해서는 반드시 리스크를 감수해야 한다"면서 "승리가 다가 왔다고 생각하는 순간 놓치기도 한다. 그럴 때 변화가 필요하다. 마지막에 상대(레알 마드리드)가 한 골을 더 넣었다면 3-3이 되었을 것이고, 우리는 탈락했을 것이다. 레알 마드리드를 상대로 거둔 이번 승리는 매우 중대한 의미가 있다"고 말했다. 그는 마지막 헤더 극장골을 터트린 트루빈에 대한 칭찬을 아끼지 않았다. 무리뉴 감독은 "우리는 트루빈이 해낼 수 있다는 것을 알고 있었다. 2주 전 '드라강(포르투 홈)'에서의 경기에서도 트루빈은 마지막 공격 상황에 가담해 헤더를 시도했지만, 당시엔 상대 수비에 막혔다"면서 "이번엔 환상적인 골이 터졌다. 이 골은 우리를 다음 라운드로 이끌었으며, 레알 마드리드를 상대로 역사의 한 장면으로 남을 것이다. 이는 벤피카 구단에 경제적으로나 명성면에서나 대단히 중요한 성과"라고 말했다. 챔피언스리그 플레이오프 진출과 탈락은 경제적으로 큰 차이를 갖는다. UEFA가 대회 정산을 할 때 상위 라운드로 올라간 팀에는 더 많은 분배금을 배당하게 돼 있다. 또 챔피언스리그 역사에서도 약팀 벤피카가 강팀 레알 마드리드를 명승부 끝에 잡았다는 건 오래도록 회자될 스토리다.
무리뉴 감독은 이번 경기에서 승부사 기질을 유감없이 발휘했다. 그는 후반전 긴박했던 교체 상황에 대해 설명했다. 무리뉴 감독은 "스코어가 3-2였을 때, 이것만으로 충분한지 확신할 수 없었다. 승리하기 위해 교체 카드를 활용했다"면서 "상대 선수가 퇴장 당해 수적 우위에 놓였을 때, 더 이상 교체 카드가 남지 않자 수비수 니콜라스 오타멘디를 전방으로 올리는 승부수를 띄웠다"고 말했다. 특히 경기 종료 직전 마지막 프리킥 상황에서의 판단이 결정적이었다. 무리뉴 감독은 "프리킥이 주어졌을 때 트루빈에게 전방으로 올라가라고 지시했고, 달(풀백)에게는 혹시 모를 상대 역습에 대비해 하프라인에서 수비를 보라고 주문했다"고 말했다.
'패장' 아르벨로아 감독은 경기 후 인터뷰에서 무리뉴와 벤피카의 경기력에 대해 "전혀 놀랍지 않다. 사전 기자회견에서 말했듯이 이번 경기의 수준이 매우 높을 것이라고 예상했다. 상대 팀의 수준과 경기장의 분위기, 그리고 맞대결한 무리뉴 감독에 대해 잘 알고 있었다. 우리 선수들에게도 이 점을 강조했지만, 경기장에서 원했던 바를 선수들에게 제대로 전달하지 못한 것 같다. 그 책임은 항상 전적으로 나에게 있다. 선수들이 내가 원했던 방식으로 경기에 임하게끔 만들지 못했다. 무리뉴 감독과 나눈 대화는 우리 두 사람만의 비밀로 남겨두겠다"고 말했다. 노주환 기자 nogoon@sportschosun.com