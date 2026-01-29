'무서워서 교체하겠나' 감독이 동네북 된 레알 마드리드, 이번엔 귈러...아르벨로아 향해 "왜 항상 나야?" 분노

[스포츠조선 박찬준 기자]레알 마드리드의 내홍이 끊이지 않고 있다.

이번엔 아르다 귈러다. 레알 마드리드는 29일(한국시각) 포르투갈 리스본의 이스타디우 다 루즈에서 열린 벤피카와의 2025~2026시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 최종 8차전에서 2대4로 패했다.

레알 마드리드는 이날 패배로 8위까지 주어지는 토너먼트 직행권을 놓쳤다. 3위로 출발했던 레알 마드리드는 무려 6계단이나 순위가 떨어지며 9위로 추락했다. 레알 마드리드는 승점 15(5승3패)에 그쳤다. 토너먼트행 플레이오프로 밀렸다.

레알 마드리드는 전반 30분 킬리안 음바페의 선제골로 앞서나갔지만, 이후 3골이나 내줬다. 후반 13분 귈러의 패스를 받은 음바페가 멀티골을 기록하며 추격의 동력을 마련했다. 하지만 경기 막판 자멸했다. 후반 추가시간 라울 아센시오와 호드리구가 차례로 경고 누적 퇴장을 당했다.


결국 추가시간 벤피카의 골키퍼가 버저비터를 폭발시켰다. 벤피카는 골득실에서 마르세유를 앞서며 24위로 16강 플레이오프 진출에 성공했다. 과거 레알 마드리드를 이끌었던 조제 무리뉴 벤피카 감독은 친정팀에 제대로 비수를 꽂았다.

경기 후 귈러의 행동이 도마에 올랐다. 귈러는 이날 후반 34분 브라힘 디아스와 교체됐다. 귈러는 경기장 밖에 나오면서 자신이 교체된 것에 대해 이해할 수 없다는 반응을 보였다. 알바로 아르벨로아 감독에 대해 분노하며, 불만 섞인 말을 내뱉는 장면도 보였다. 그는 "항상 나야"라고 외친 것으로 전해졌다.

레알 마드리드는 최근 사비 알론소 감독을 경질했다. 일부 선수들과의 갈등 때문이었다. 특히 비니시우스 주니오르는 자신이 교체되는 것에 여러차례 불만을 내비친 바 있다. 재계약을 하지 않겠다는 엄포까지 놨다. 알론소 감독에 이어 아르벨로아 감독이 지휘봉을 잡았지만, 상황은 달라지지 않고 있다. 선수만 바뀌었을 뿐이다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

