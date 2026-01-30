김민재 뮌헨 탈출 오피셜 나옵니다, HERE WE GO 로마노 "뮌헨 KIM 이적 준비"...EPL 이적 외칠까

[스포츠조선 김대식 기자]김민재는 정말 바이에른 뮌헨을 떠날 수도 있다. 단 이번 겨울은 아니다.
계약이 성사되면 HERE WE GO를 외치는 것으로 유명한 파브리시오 로마노 기자는 29일(이하 한국시각) 개인 유튜브 채널을 통해 김민재를 언급했다. 김민재는 이번 시즌이 끝나고 바이에른을 떠나는 걸 고려 중인 것으로 확인됐다.
로마노 기자는 스타드 렌의 유망주 센터백인 제레미 자케가 바이에른의 관심을 받고 있다고 밝히면서 "바이에른도 자케에게 관심도 있는데, 이는 오직 여름 이적시장을 전제로 한 것이다. 이 경우 바이에른에서는 김민재가 여름에 팀을 떠날 가능성이 있기 때문이다. 그래서 자케 영입을 검토하고 있다"고 언급했다.
김민재는 바이에른으로 이적한 후 믿음직한 주전으로 도약하지 못했다. 데뷔 시즌 김민재는 전반기까지는 뛰어난 모습을 보여줬다. 하지만 전반기에 혹사된 탓인지 후반기에 흔들렸다. 에릭 다이어한테 주전 경쟁에서 밀리면서 어려움을 겪었다. 2번째 시즌 빈센트 콤파니 감독 체제에서는 주전으로 올라섰다. 이 시기에는 아킬레스건과 무릎 부상을 참고 뛰면서 매번 100%의 경기력을 보여주지 못했다.
결국 바이에른은 이번 시즌을 앞두고 요나탄 타를 영입했고, 김민재는 3옵션으로 밀려났다. 바이에른은 김민재를 매각하려고 했지만 매력적인 제안이 도착하지 않아 잔류하게 됐다. 이번 겨울 이적시장에서도 AC밀란, 첼시 등 몇몇 구단과 연결되고 있는 김민재지만 선수가 이적을 고려하지 않고 있다. 2026년 북중미 월드컵을 앞두고 무리해서 이적할 의향이 없는 것으로 보인다.
하지만 월드컵이 끝난 뒤에는 이야기가 다른 것으로 보인다. 로마노 기자는 30일에도 김민재의 이적 가능성을 언급했다. 그는 "바이에른 내부에서는 김민재가 여름 이적시장에서 팀을 떠날 가능성이 있다고 보고 있으며, 그 대안 후보로 자케를 고려하고 있다"고 말했다.
김민재는 출전 시간을 확보하기 위해서 새로운 팀을 고민하고 있는 것으로 보인다. 다만 김민재의 이적료 및 연봉을 고려하면 차후 행선지는, 최소한 유럽에는 잉글랜드 프리미어리그(EPL)가 유력하다. 김민재는 바이에른에서도 연봉이 높은 편이다. 이 정도 연봉을 받는 센터백은 전 세계에서 몇 명 되지 않는다. 심지어 이적료도 필요하다. 이탈리아 리그나 다른 독일 구단들은 재정적으로 김민재를 품을 수 없는 수준이다. 스페인에서는 라리가 3강만이 감당할 수 있다.
다만 EPL 빅클럽들이라면 이야기가 달라진다. 김민재는 나폴리 시절부터 EPL 구단들과 자주 연결됐다. 맨체스터 유나이티드, 리버풀 이적설이 있었다. 토트넘은 김민재가 중국에 있을 때 원했다. EPL 빅클럽들은 연봉과 이적료를 감당할 수도 있다. 김민재도 30대에 진입하는 시점에서 커리어 전성기를 보낼 마지막 구단이기에 신중하게 이적을 고려할 것으로 예상된다.