[공식발표] 손흥민, 우승할 수 있습니다! 한국 역사상 첫 트로피 도전, 사무국 피셜 우승 후보 1위!...LAFC 새 역사도 가능

미국 메이저리그사커(MLS) 사무국은 30일(한국시각) 공식 홈페이지를 통해 북중미카리브 축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵에 나서는 리그 팀들의 우승 가능성을 조명했다.
이 대회는 CONCACAF에서 주최하는 클럽 대항전으로 북중미카리브 대륙에서 매년 우수한 성적을 거둔 총 27팀 구단이 모여 북중미카리브 대륙 클럽 축구의 최강자를 가리는 대회다. 유럽으로 치면 유럽챔피언스리그(UCL)와 같은 대회다. 따라서 CONCACAF 챔피언스컵 우승 구단에게는 2029년 국제축구연맹(FIFA) 클럽 월드컵 출전권과 2026 FIFA 인터콘티넨탈컵 출전권이 주어진다.
CONCACAF 챔피언스컵에는 미국, 캐나다, 멕시코 리그 등에서 총 27개 구단이 참가한다. MLS 구단은 총 9개 구단이 출전할 수 있다. LAFC는 2026시즌 CONCACAF 챔피언스컵에 진출하는데 성공했다.
MLS 사무국은 리그 구단 중 LAFC가 CONCACAF 챔피언스컵에서 제일 우승 가능성이 높은 MLS 구단이라고 평가했다. 사무국은 '손흥민, 드니 부앙가라는 스타 공격수를 보유한 LAFC는 이번 대회에서 어떤 팀보다도 수월한 대진을 맞았을 가능성이 크다. 8강에 오르기 전까지는 멕시코 리가 MX 팀을 피하게 되며, MLS 팀이나 톨루카와의 잠재적인 맞대결도 준결승에 가서야 가능하다'며 '꿀대진'을 편성받았다고 설명했다.
CONCACAF 챔피언스컵 대진표
LAFC는 CONCACAF 챔피언스컵 1라운드에서 비교적 수월한 대진을 받았다. 온두라스의 레알 에스파냐와 대결한다. 레알 에스파냐의 홈에서 1차전을 치른 뒤 LAFC의 홈구장인 BMO 스타디움에서 2차전을 벌여 합산 점수로 16강 진출팀을 가린다. LAFC의 낙승이 예상되는 대진이다. 16강에 올라도 LAFC는 대진상의 큰 걱정은 없다. 코스타리카 구단인 LD 알라후엘렌세와 대결하기 때문이다. 8강까지는 수월한 대진을 받았다고 평가해도 이상하지 않다.
8강부터는 멕시코 명문인 크루즈 아술이나 CF 몬테레이 그리고 MLS 플레이오프에서 손흥민을 울린 벤투버 화이트캡스를 만날 수 있어서 고전할 수도 있다. 사실 대륙 최고 구단을 가리는 대회에서 8강에 오르면 어느 팀을 만나도 쉽지 않다.
MLS 사무국은 '거의 모든 핵심 선수가 그대로 복귀했고, 새 감독 마르크 도스 산토스가 팀 전술 모델에 가하는 변화에 적응할 시간도 충분하다. 도스 산토스가 전임 감독 스티브 체룬돌로 체제에서 중요한 토너먼트 경기 때마다 드러났던 문제점을 LAFC가 털어내는 데 도움을 줄 수도 있다. 그런 기회는 2026년에 거의 확실히 찾아올 전망'이라며 도스 산토스 감독의 지도력도 높이 평가했다.
냉정하게 보면 LAFC의 대회 우승 가능성은 높지 않다. 전신 대회를 포함해도 지금까지 MLS 구단이 CONCACAF 챔피언스컵을 우승한 건 단 3번뿐이다. DC 유나이티드가 1998년에 미국 구단으로 첫 우승을 달성했다. LA갤럭시 2000년 두 번째 우승을 해낸 뒤로 무려 21년 동안 미국 구단의 우승은 없었다. 2022년에 시애틀 사운더스가 MLS 역대 3번째 우승팀이 됐다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
손흥민과 LAFC는 MLS 역대 4번째 CONCACAF 챔피언스컵 우승에 도전한다. LAFC는 지금까지 CONCACAF 챔피언스컵에서 2번이나 결승에서 패배한 아픔이 있다. 손흥민은 올해 우승한다면 LAFC의 첫 역사와 함께 한국인 역사상 처음으로 CONCACAF 챔피언스컵에 우승하는 선수가 될 수 있다.