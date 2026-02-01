"축구장서 목을 조른다고" 이성잃은 손흥민 전 스승의 '눈물', 극장 역전패에 집단 난투극…'퇴장' 토디보 '모든 책임지겠다' 공식 사과

[스포츠조선 김성원 기자]손흥민의 전 스승인 누누 에스피리투 산투 감독이 이끄는 웨스트햄이 대역전패에 이성을 잃었다.
첼시는 1일(이하 한국시각) 영국 런던의 스탬퍼드 브리지에서 열린 웨스트햄과의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 24라운드에서 극적인 3대2 역전승을 거뒀다. 강등권인 18위 웨스트햄은 EPL에서 2연승으로 반등의 신호탄을 쏘아올렸다.
첼시전에서도 출발은 환상이었다. 전반 7분 제로드 보웬, 전반 36분 크리센시오 서머빌의 연속골을 앞세워 2-0으로 리드했다.
벼랑 끝에 몰린 리암 로세니어 첼시 감독은 후반 시작과 함께 3명의 교체를 단행했다. 조렐 하토, 알레한드로 가르나초, 브누아 바디아실을 빼고 마크 쿠쿠렐라, 주앙 페드로, 웨슬리 포파나를 투입했다.
용병술은 기막히게 적중했다. 후반 12분 포파나의 도움을 받은 주앙 페드로가 만회골을 터트렸다. 후반 25분에는 쿠쿠렐라가 동점골을 작렬시키며 승부를 원점으로 돌렸다. 후반 추가시간인 47분 극장골이 터트렸다. 엔조 페르난데스가 주앙 페드로의 어시스트를 역전골로 연결했다.
그러나 끝이 아니었다. 그라운드는 후반 52분 폭력으로 얼룩졌다. 웨스트햄의 아다마 트라오레가 볼을 다투다 쿠쿠렐라를 밀치면서 추악한 난투극이 벌어졌다. 옆에 있던 주앙 페드로가 곧바로 응수했다. 트라오레를 밀쳤다.
트라오레와 주앙 페드로가 신경전을 펼치는 사이 장클레어 토디보가 달려들며 가세했다. 양팀 선수들이 뒤엉켜 몸싸움을 하는 사이 토디보는 주앙 페드로의 목을 움켜뷔고 밀어붙였다. 충돌 과정에서 웨스트햄의 콘스탄티노스 마브로파노스는 콜 팔머의 뺨을 쳤다.
주심인 앤서니 테일러는 난투극에 대해 VAR(비디오판독) 온필드리뷰를 했다. 트라우레, 주앙 페드로, 마브로파노스는 처벌을 면했다. 토디보는 달랐다. 테일러 주심은 토디보가 페드로의 목을 손으로 감쌌다는 이유로 다이렉트 레드카드를 꺼냈다.
토디보는 경기 후 자신의 SNS를 통해 사과했다. 그는 '경기 중 긴장감과 격렬함 속에서 축구의 가치에 어긋나는 부적절한 행동을 했습니다'머 '나는 어떠한 변명이나 정당화없이 내 실수를 전적으로 인정하며, 모든 책임을 지겠다'며 '이러한 행동은 내 본모습이 아니다. 나는 소속 클럽, 팀 동료, 팬 여러분, 그리고 이번 행동으로 인해 영향을 받으셨을 모든 분들께 진심으로 사과드린다'고 밝혔다.
3연승에 실패한 웨스트햄은 여전히 강등권인 18위(승점 20)에 머물렀다. 승점 3점을 추가한 첼시는 4위(승점 40)로 올라섰다. 김성원 기자 newsme@sportschosun.com