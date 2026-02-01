충격! 6.5점→6.2점. 2연속 주전 최악의 평가+팀도 2연속 무승. B 뮌헨 김민재, 스타팅 멤버 중 최하 평점.

기사입력 2026-02-01 11:38


충격! 6.5점→6.2점. 2연속 주전 최악의 평가+팀도 2연속 무승. …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

충격! 6.5점→6.2점. 2연속 주전 최악의 평가+팀도 2연속 무승. …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 류동혁 기자] 김민재가 2연속 주전으로 출전했지만, 평가는 좋지 않았다. 팀도 2연속 승리에 실패했다.

바이에른 뮌헨은 1일(한국시각) 독일 함부르크 폴크스 파르크 슈타디온에서 열린 2025~2026시즌 분데스리가 20라운드 원정 경기에서 함부르크 SV와 2대2로 비겼다.

개막 후 27경기 무패 행진. 그리고 지난 경기에서 아우크스부르크에 시즌 첫 패배를 당했다. 이날은 무승부였다.

여전히 바이에른 뮌헨은 승점 51(16승3무1패)로 선두를 지키고 있다. 하지만, 아쉬운 무승부였다.

김민재는 지난 아우크스부르크전에서 주전으로 나섰고, 이날도 스타팅 라인업에 이름을 올렸다.

하지만, 아쉬웠다. 지난 19라운드 아우크스부르크전에서 김민재의 평가는 좋지 않았따.

축구통계전문사이트 후스코어닷컴은 김민재에게 평점 6.5점을 수여했다. 4백 중 가장 낮은 점수다. 타는 7.0점. 레프트 백으로 나선 히로키 이토는 7.6점을 기록했다. 알폰소 데이비스도 7.0점.

단, 이날 바이에른 뮌헨은 중원의 힘이 부족했다. 레온 고레츠카가 6.3점, 르나트 칼이 5.6점. 김민재는 팀에서 4번째로 낮은 평점을 받았다.


이날도 마찬가지였다.

김민재는 4백 중 최하점을 받았다. 6.2점이었다. 센터백 파트너 우파메카노는 6.6점, 알폰소 데이비스는 6.5점, 스타니식은 6.5점을 기록했다.

팀내 최고점은 해리 케인과 올리세(각 7.4점)이었다. 1, 2선의 자원들은 높은 평점을 받았지만, 수비수들의 평가는 매우 낮았다. 주전 라인업 멤버 중 김민재가 최하점을 받았다.

아니라 바이에른 뮌헨의 수비는 많이 흔들렸다.

볼 점유율은 72％대28％로 압도적인 우위. 함부르크의 역습을 효율적으로 막지 못했다.

전반 34분 PK로 선제골을 내준 바이에른 뮌헨은 케인이 동점골을 만들었다. 기세가 오른 바이에른 뮌헨은 루이스 디아즈의 역전골로 앞서 나갔다.

하지만, 후반 8분 함부르크 루카 부슈코비치에게 헤더를 허용하며 승부는 다시 원점으로 돌아갔다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김지연, 이세창과 이혼 사유 고백 "참아주는데 자괴감 들어, 내가 놔준 것" ('동치미')

2.

사망한 ‘나 홀로 집에’ 엄마, 장기 거꾸로 희귀병 앓아 “나는 괴물”

3.

지상렬♥신보람, 결혼 경사 앞두고 속상한 심경 "별 얘기 다 나와" ('살림남2')

4.

김수용, 급성 심근경색 회복 후 시한부 고백 "1년에서 10년 보고 있어"

5.

배정남, 7살 연하 회사원과 연애 고백 "작년 초에 만나" ('미우새')

스포츠 많이본뉴스
1.

"축구장서 목을 조른다고" 이성잃은 손흥민 전 스승의 '눈물', 극장 역전패에 집단 난투극…'퇴장' 토디보 '모든 책임지겠다' 공식 사과

2.

"공만 건드렸잖아요" 시즌 첫 경고가 너무 억울한 김민재…옆에 있던 케인 "내 인생 최악의 심판" 분노

3.

"2주 전 부친상→골 넣고 울어버린 리버풀DF" '수비 줄부상' 팀 위해 조기복귀→뉴캐슬전 4-1 대승 쐐기포! 슬롯 감독"팀 위한 헌신" #YNWA

4.

"아스널 우승 극혐, 맨시티 응원? 토트넘 팬들아, 단결이 필요해!" 맨시티전 앞둔 프랭크 감독의 절박한 호소

5.

지금 로테이션에 만족? 맥 한참 잘못 짚은 SF 사장, 이정후 우익수가 중요한 게 아닌데

스포츠 많이본뉴스
1.

"축구장서 목을 조른다고" 이성잃은 손흥민 전 스승의 '눈물', 극장 역전패에 집단 난투극…'퇴장' 토디보 '모든 책임지겠다' 공식 사과

2.

"공만 건드렸잖아요" 시즌 첫 경고가 너무 억울한 김민재…옆에 있던 케인 "내 인생 최악의 심판" 분노

3.

"2주 전 부친상→골 넣고 울어버린 리버풀DF" '수비 줄부상' 팀 위해 조기복귀→뉴캐슬전 4-1 대승 쐐기포! 슬롯 감독"팀 위한 헌신" #YNWA

4.

"아스널 우승 극혐, 맨시티 응원? 토트넘 팬들아, 단결이 필요해!" 맨시티전 앞둔 프랭크 감독의 절박한 호소

5.

지금 로테이션에 만족? 맥 한참 잘못 짚은 SF 사장, 이정후 우익수가 중요한 게 아닌데

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.