[오피셜]韓 축구 초대형 경사! 이강인 드디어 왔습니다…부상 복귀 완료→20라운드 스트라스부르전 출전 명단 포함

최종수정 2026-02-02 00:00

토트넘과 아틀레티코 마드리드의 관심을 받은 이강인이 부상에서 복귀했다. 사진=SNS,스포츠조선 재가공.

[스포츠조선 강우진 기자]이강인이 부상에서 복귀했다. 그가 오랜 공백기를 이겨내고, 주전 자리를 차지할 수 있을지 기대를 모은다.

이강인의 소속팀 파리생제르망(PSG)은 2일 오전 4시45분 2025~2026시즌 프랑스 리그1 20라운드 스트라스부르전을 치른다. 경기를 앞두고, PSG는 스트라스부르전 선수 명단을 소개했다.


사진=PSG
여기에는 아슈라프 하키미, 루카스 베랄두, 마르퀴뇨스, 일리야 자바르니, 곤살루 하무스, 우스만 뎀벨레, 데지레 두에, 비티냐, 이강인, 뤼카 에르난데스, 세니 마율루, 누누 멘데스, 드로 페르난데스, 브래들리 바르콜라, 뤼카 슈발리에, 워렌 자이르-에메리, 마트베이 사포노프, 요람 음바예, 윌리안 파초, 주앙 네베스, 레나투 마린이 포함됐다.


로이터 연합뉴스
주목할 점은 이강인이 드디어 부상에서 복귀해 출전 선수 명단에 이름을 올렸다는 것이다. 햄스트링 부상으로 한 달 넘게 결장한 이강인이다. 그가 성공적인 복귀전을 치르고, 경기 감각을 되찾을 수 있을지 관심이 모인다.

이강인은 지난해 12월 열린 플라멩구와의 인터콘티넨털컵 결승전에서 다리에 통증을 호소하며 교체 아웃됐다. 이강인은 이번 시즌 부상 전까지만 해도 주전 자원으로 활용되면서 루이스 엔리케 PSG 감독의 신뢰를 받는 모습이었다. 다행히도 이강인의 부상은 길게 이어지지 않았고, 적절한 시점에서 복귀가 이뤄졌다.


AP연합뉴스
이강인은 겨울 이적시장에서 뜨거운 관심을 받았다. 스페인 라리가 아틀레티코 마드리드와 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 토트넘 홋스퍼가 영입을 노리고 있다는 소식이 전해졌기 때문이다. 그러나 PSG는 이강인을 매각할 계획이 없다는 것을 분명히 했다. 엔리케 PSG 감독은 이강인을 적극 활용해 이번 시즌을 잘 마무리하겠다는 의지를 보이고 있다. 오랜만에 복귀한 이강인이 좋았던 이번 시즌 흐름을 그대로 이어갈 수 있을지 팬들의 관심이 집중되고 있다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com





