[오피셜]'국대 수비수 품었다' 전남, 황의조 뛰었던 보르도 출신 제레미 코리누스 영입!

[스포츠조선 박찬준 기자]전남 드래곤즈가 마르티니크 축구 국가대표 출신 중앙수비수 제레미 코리누스(등록명 코리누스)를 영입하며 수비진을 강화했다.
코리누스는 프랑스 파리 근교인 에브리 출신으로 2014~2015시즌 보르도B(프랑스 4부)에서 프로 커리어를 시작했다. 보르도B와 아미앵B(2017~2018·프랑스 5부) 거친 그는 2018~2019시즌 아작시오(프랑스 2부)로 이적해 상위리그인 프랑스 2부리그에 데뷔했다. 2020~2021시즌까지 아작시오에서 A팀과 B팀을 오가며 출전한 그는 이후 페르마나(2021~2022·이탈리아 3부)를 거쳐, 2021~2022시즌 겨울이적시장에 루마니아 1부리그로 이적했다.
아카데미카 클린체니(루마니아 1부)로 이적한 그는 반 시즌 동안 13경기에 출전하며 가능성을 보여줬고, 2022~2023시즌 리그 내 강팀인 페룰 콘스탄차로 이적해 스쿼드 멤버로 준수한 활약을 펼쳤다. 그러나 주전 도약을 위해 시즌 중간에 친디아 타르고비슈테(루마니아)로 이적하며 14경기에 출전했다. 2024년 키프로스리그로 무대를 옮긴 그는 오텔로스 아티에누와 에노시스 네온 파라리미에서 주전 수비수로 활약 후, 2025년 7월 라차부리FC(태국 1부)에 입단했다.
라차부리에서 리그 9경기와 아시아챔피언스리그(ACL)2 4경기에 출전하는 등 좋은 경기력을 보여줬지만, 소속팀 사정으로 인해 상호 합의 하에 계약을 해지했다. 이후 무적 상태로 태국에서 체류하며 개인훈련을 하던 그는 방콕에서 전지훈련 중이던 전남 팀 합류해 테스트를 진행했고, 준수한 활약을 펼치며 3일 메디컬 테스트 후 입단을 하게 됐다.
코리누스는 마르티니크 국가대표로 A매치 경험을 보유한 중앙수비수다. 마르티니크는 르본이 국가대표로 활약한 '생마르탱'과 같이 대서양 카리브해에 위치한 프랑스령 섬으로, 자체 축구 국가대표팀을 갖고 있다. 비록 국제축구연맹(FIFA) 소속은 아니지만 북중미카리브 축구연맹(CONCACAF) 대회에 참가했다. 코리누스는 마르티니크 소속으로 2023년 CONCACAF 네이션스리그 A에서 2경기에 출전한 바 있다.
1m88-79kg인 코리누스는 신체적 우위를 바탕으로 한 제공권과 좋은 수비능력, 빠른 반응 속도를 갖춘 수비수다. 또한 상대 공격수와의 1대1 수비 경합에서 적극적인 압박으로 상대 공격수의 볼을 인터셉트 후 공격 전환 패스가 장점인 선수로, 국내에서 보기 힘든 유형의 수비수다. 이와 더불어 경기운영 및 빌드업 능력이 우수해 공격 전개에도 많은 기여를 할 것으로 기대된다.
코리누스는 입단 소감에서 "전남 드래곤즈에서 뛰게 된 것을 매우 기쁘게 생각한다. 팀과 함께 도전과 목표를 이루기 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다. 박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com