[오피셜]"정몽규 회장의 야망" KFA, 2035년 아시안컵 개최지 두고 한-일전 '확정'…韓 2031년 대회도 유치 후보로
[스포츠조선 윤진만 기자]한국 축구가 2031년과 2035년 '아시아의 월드컵' 아시안컵 유치 후보로 확정됐다.
대한축구협회(KFA)는 지난해 12월 아시아축구연맹(AFC)에 2031년과 2035년 아시안컵 유치의향서를 제출했다. 2031년 아시안컵 개최는 정몽규 KFA 회장의 4연임 핵심 공약이다. KFA는 2035년 아시안컵 유치 의향서까지 제출하며 1960년 대회 이후 70여년만의 아시안컵 국내 개최에 대한 의지를 드러냈다.
KFA측은 유치 의향서를 제출하며 "두 대회의 동시 유치 신청을 통해 협회의 대회 유치에 대한 적극성을 충분히 나타낼 수 있다고 본다. 다른 개최 희망국들의 상황과 AFC 내부 분위기를 파악하며, 개최 가능성을 높일 수 있는 전략적인 유치 활동을 펼쳐 나가겠다"라고 밝혔다.
AFC는 지난해 8월 27일부터 12월 31일까지 약 넉달간 아시안컵 개최를 희망하는 회원국의 입찰을 받아 4일 공식 홈페이지를 통해 결과를 공개했다.
2031년 아시안컵 유치 신청국은 대한민국을 비롯해 호주, 인도, 인도네시아, 쿠웨이트다. 중앙 아시아 트리오 키르기스스탄, 타지키스탄, 우즈베키스탄은 공동 유치를 신청했다. '6파전이다. 아랍에미리트(UAE)는 유치 신청을 철회했다.
2035년 아시안컵 유치를 두고는 한-일전이 펼쳐질 전망이다. 한국과 일본, 호주, 쿠웨이트가 유치를 신청했다. 한국, 호주, 쿠웨이트는 두 대회에 모두 신청서를 제출했다.
일본은 1992년 히로시마에서 열린 아시안컵 이후 43년만에 두 번째 대회 개최를 노린다.
다음 아시안컵은 2027년 1월부터 2월까지 사우디아라비아에서 열린다.
2031년과 2035년 아시안컵 개최지는 사우디 대회 이후인 2027년 상반기 AFC 총회를 통해 확정될 예정이다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.