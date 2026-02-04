호날두 초대박! 'EPL 복귀설' 진짜였네→'사우디 불화' 맨유서 유종의 미…친정팀 스포르팅도 행선지 후보

크리스티아 호날두의 맨체스터 유나이티드 복귀설에 이어 스포르팅 복귀설까지 터졌다. 사진=TCR
[스포츠조선 강우진 기자]세계적인 축구 스타 크리스티아누 호날두의 이적설이 계속해서 나오고 있다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 맨체스터 유나이티드 복귀설에 이어 이번에는 스포르팅 CP(포르투갈)다.
스페인 피차헤스는 4일(한국시각) '호날두의 사우디아라비아에서의 미래가 그 어느 때보다 불투명해진 가운데 그가 친정 팀인 스포르팅으로 복귀할 가능성이 제기되고 있다'고 보도했다.
사우디 리그는 긴장하고 있다. 리그의 프렌차이즈 스타 호날두가 계속해서 이적설에 휘말리고 있기 때문이다. 호날두가 축구 인생의 마무리를 위해 마지막으로 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그에 도전하고 싶어 한다는 이야기가 꾸준히 나왔다. 자신의 입맛에 맞춰 팀을 옮기는 호날두이기에 어떠한 선택을 해도 이상하지 않다.
호날두는 알 나스르를 넘어 사우디 주요 클럽들을 통제하는 공공투자기금(PIF)에 불만을 갖고 있다. 이 기금이 중립적으로 운영되지 않고 있으며 특정 구단들에 노골적인 특혜를 주고 있다고 판단한 것이다. 최근 벤제마가 알 이티하드에서 알 힐랄로 이적했다. 이는 알 나스르의 상대적 전력이 약화됐음을 의미한다. 호날두의 이러한 불만은 이별의 명분이 될 수 있다. 그는 다시 유럽 무대를 꿈꿀 수 있다.
매체는 '호날두의 유럽 복귀 가능성은 엄청난 관심을 불러일으키고 있다'며 '여러 잠재적 행선지 가운데, 스포르팅의 이름이 강력하게 거론된다'고 전했다. 이어 '이는 단순한 전력 보강 차원을 넘어선 의미를 지닌다'며 '스포르팅은 그의 모든 것이 시작된 곳으로 상징적인 클럽이기 때문'이라고 덧붙였다.
호날두가 자신의 이전 소속팀들을 차기 행선지로바라보고 있다는 점에서 맨유 복귀설도 일리가 있는 이야기다. 맨유는 다음 시즌 UEFA 챔피언스리그 진출이 유력하다. 최근 마이클 캐릭 감독 체제에서 팀이 조직력과 경기력이 부활했다. 현재 EPL 순위 4위에 올라있다. 맨유가 스포르팅보다는 챔피언스리그에서 좋은 성적을 낼 가능성이 크다. 전력 역시 압도적이다. 호날두가 맨유 이적을 충분히 매력적으로 볼 수 있는 상황이다.