'韓 최고 에이스' 이강인 미쳤다! AT마드리드 여름 프로젝트 핵심…'LEE에 관심 좀 끄세요'→PSG 이른 재계약 협상 돌입
|이강인의 아틀레티코 마드리드 이적설은 현재진행형이다. 사진=풋01·아틀레티코 마드리드, 스포츠조선 재가공
[스포츠조선 강우진 기자]이강인에 대한 아틀레티코 마드리드의 관심은 계속되고 있다. 지난 겨울 이적시장에서는 영입하지 못했지만, 여름 이적시장에서 또 한 번 이강인의 영입을 계획하는 아틀레티코다.
프랑스 인포메르카토는 4일(한국시각) '아틀레티코의 레이더에서 여전히 벗어나지 않은 이강인은 올여름 이적시장의 주요 타깃으로 남아 있다'며 '파리생제르망(PSG)은 또 한 번의 줄다리기를 피하기 위해 발빠르게 움직였고, 이미 계약 연장 작업에 착수했다'고 보도했다.
겨울 이적시장이 막을 내린 지 얼마 지나지 않았지만, 물밑에서는 이미 대대적인 움직임이 시작됐다. 아틀레티코는 다가올 여름 이적시장을 적극적으로 준비하고 있다. 겨울 이적시장에서 급한 불을 끄려 한 아틀레티코는 여름 대대적인 선수단 재편에 착수할 것으로 보인다. 이강인 영입이 핵심이 될 수 있다.
|이강인. EPA연합뉴스
매체는 '이런 흐름 속에서 여러 선수들이 면밀히 관찰되고 있으며, 그중 한 명이 바로 이강인'이라며 '이강인은 에데르송(아탈란타) 등 다른 후보들과 함께 여전히 아틀레티코의 이적 명단에 이름을 올리고 있다'고 설명했다.
물론 이강인 영입은 최고 난이도로 평가된다.
|AFP연합뉴스
매체는 '일부 영입 대상은 비교적 접근 가능해 보이지만, 이강인 영입은 훨씬 더 복잡한 문제로 보인다'며 'PSG는 일관된 원칙을 유지해 왔다. 원치 않는 이탈은 결코 쉽게 허용하지 않겠다는 것'이라고 했다.
이강인은 PSG에서 충분한 출전 기회를 받지 못하고 있어 이적을 원한다는 이야기가 있었다. 그럼에도 PSG는 이강인을 매각할 의사가 전혀 없다.
|AFP연합뉴스
앞서 프랑스 레퀴프는 PSG가 아틀레티코의 영입 시도를 사전에 차단하기 위해 이강인의 계약 연장을 고려하고 있다고 전했다. 다가오는 여름 이적시장에서의 영입 공세를 원천 봉쇄하겠다는 신호다.
|로이터연합뉴스
이강인의 팀 내 입지는 지난 시즌과는 완전히 달라졌다. 적응을 마쳤으며 자신감도 돌아왔다. 2025~2026시즌 엔리케 감독의 믿을맨으로 자리 잡은 이강인이다. 공격과 미드필드 진영을 아우르는 그의 멀티 능력이 주목받고 있다.
현재 이강인은 2028년 6월까지 PSG와 계약돼 있어 급박한 상황은 아니다. 이런 안정성이 있기에 PSG는 압박 없이 협상에 나설 수 있다. 계약이 순조롭게 연장된다면 여름 이적시장에서 이강인의 가치는 대폭 상승할 것으로 보이며, 이는 다른 구단들이 관심을 철회하는 계기가 될 수 있다.
강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com
