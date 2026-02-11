"앞이 잘 안보여요" 맨유 5연승 공약 실패→삭발식 좌절! 500일, 25cm 머리카락 못 자른 일렛 '대충격'…또 다시 시작, 전세계 '열광'

기사입력 2026-02-11 09:09


"앞이 잘 안보여요" 맨유 5연승 공약 실패→삭발식 좌절! 500일, 2…
사진캡처=더선

"앞이 잘 안보여요" 맨유 5연승 공약 실패→삭발식 좌절! 500일, 2…
일렛 SNS

"앞이 잘 안보여요" 맨유 5연승 공약 실패→삭발식 좌절! 500일, 2…
사진캡처=더선

[스포츠조선 김성원 기자]문턱에서 500일 가까이 자란 머리카락을 자를 기회를 놓친 한 팬에게 전세계가 '열광'하고 있다.

맨유가 베냐민 셰슈코의 극장 동점골을 앞세워 극적으로 패전의 위기에서 탈출했다. 맨유는 11일(이하 한국시각) 영국 런던의 런던스타디움에서 열린 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 26라운드에서 강등권인 웨스트햄과 1대1로 비겼다.

맨유 감독대행에 오른 마이클 캐릭은 지난달 17일 맨시티전을 필두로 이날 경기 전까지 4연승을 질주했다. 5연승의 벽은 높았다. 강등권 탈출을 위해 안감힘을 쓰고 있는 웨스트햄은 후반 5분 토마스 수첵의 선제골로 리드를 잡았다.

맨유의 동점골은 좀처럼 터지지 않았다. 후반 18분 카세미루의 골은 VAR(비디오판독) 결과, 오프사이드가 선언되며 무산됐다. 캐릭 대행의 첫 패전이 현실이 되는 듯했다. 그 순간 셰슈코의 골이 터졌다. 경기 종료 1분 전이었다. 그는 브라이언 음뵈모의 크로스를 오른발로 화답, 골망을 흔들었다.

하지만 이날 경기의 최대 화제는 맨유의 광팬이자 유튜버인 프랭크 일렛이었다. 그는 2024년 10월 민머리를 한 후 "맨유가 5연승을 거둘 때까지 머리카락을 자르지 않겠다"고 공약했다.


"앞이 잘 안보여요" 맨유 5연승 공약 실패→삭발식 좌절! 500일, 2…
AFP 연합뉴스

"앞이 잘 안보여요" 맨유 5연승 공약 실패→삭발식 좌절! 500일, 2…
AFP 연합뉴스
2024년 10월 5일 시작됐다. 맨유는 에릭 텐 하흐 감독에 이어 루벤 아모림 감독이 지휘봉을 잡았다. 하지만 5연승과는 거리가 멀었다. 캐릭 대행이 5연승에 1승만을 남겨뒀다.

상대가 웨스트햄이라 일렛의 '소원'도 이뤄지는 듯했다. 그러나 맨유는 무패 행진을 이어갔지만 5연승에는 실패했다. 일렛은 말문이 막혔다.

그는 전세계 15만명이 넘는 시청자들 앞에서 생중계를 진행했다. 머리카락을 자르기 위해 바리캉도 준비해 뒀다. 경기 종료 시점에는 접속자가 26만5000명까지 치솟았다.


하지만 맨유가 무승부를 기록하면서 그의 새로운 헤어스타일에 대한 꿈은 사라졌다. 일렛은 경기 종료 휘슬이 울린 후 두 손으로 머리를 감싸쥐었다.

494일이 흘렀다. 일렛의 머리카락은 무려 25cm나 자랐다. 그는 "이제 와서 포기하기엔 너무 멀리 왔다"라고 말했다.

일렛은 '더선'을 통해 풍성한 헤어스타일에 대해 "진짜 고통은 제대로 볼 수 없다는 점이다. 안경을 쓰는 게 다행인 게, 안경테가 앞머리를 어느 정도 받쳐준다"며 "요즘은 앞이 잘 안 보인다. 머리카락을 자르고 싶다"고 밝혔다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

송가인 母, 무당된 이유 밝혔다 "친정엄마도 무속인, 3년간 신병 앓아"

2.

'흑백2' 프렌치파파, 발달장애 子 방송 최초 고백... 정은혜·조영남 부부와 '운명적 만남'

3.

남창희, 조세호와 똑같은 '1억대 신라호텔' 예식…사회까지 '평행이론'

4.

박정민 공연 5분 전 '날벼락' 취소..."110% 환불이 문제냐" 관객들 뿔났다

5.

'방송 하차' 76세 박원숙, 카페 CEO로 대박났다 "갤러리 분위기에 단체 손님 북적"

스포츠 많이본뉴스
1.

"또 오노의 미국이라니" 韓 쇼트트랙 대통곡! 눈시울 붉어진 김길리…왜 어드밴스 안되나

2.

"中 이미 귀화했는데" 린샤오쥔, 임효준 '중계 논란'…캐스터, 뒤늦게 번복 해프닝

3.

충격 또 충격! "한국에게 무릎 꿇고 빌어라" 대국민 사과 요청까지...韓 팬들 도를 넘은 비난, '충돌 당사자' SNS까지 폐쇄

4.

[밀라노 LIVE]'밀라노에 떨어진 美 폭탄' 하필 韓 쇼트트랙 앞이었다...혼성계주 금메달 도전 다시 좌절→결선 진출 실패

5.

[밀라노 LIVE]'미국 꽈당!'→'편안한 1위' 한국, 혼성 계주 예선 가볍게 통과...준결선 진출 성공

스포츠 많이본뉴스
1.

"또 오노의 미국이라니" 韓 쇼트트랙 대통곡! 눈시울 붉어진 김길리…왜 어드밴스 안되나

2.

"中 이미 귀화했는데" 린샤오쥔, 임효준 '중계 논란'…캐스터, 뒤늦게 번복 해프닝

3.

충격 또 충격! "한국에게 무릎 꿇고 빌어라" 대국민 사과 요청까지...韓 팬들 도를 넘은 비난, '충돌 당사자' SNS까지 폐쇄

4.

[밀라노 LIVE]'밀라노에 떨어진 美 폭탄' 하필 韓 쇼트트랙 앞이었다...혼성계주 금메달 도전 다시 좌절→결선 진출 실패

5.

[밀라노 LIVE]'미국 꽈당!'→'편안한 1위' 한국, 혼성 계주 예선 가볍게 통과...준결선 진출 성공

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.