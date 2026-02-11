[오피셜] '아시아 최고' 손흥민 메인 모델 미쳤다! 잘생겼다!...LAFC 2026시즌 유니폼 공개 'SON과 찰떡'

[스포츠조선 김대식 기자]LAFC의 2026시즌 유니폼이 공개됐다. 메인 모델은 역시나 손흥민이었다.
LAFC는 11일(한국시각) 공식 채널을 통해 2026시즌에 나서는 선수들이 입을 홈 유니폼을 공개했다. 구단은 '이번 유니폼은 1920~30년대 LA 다운타운의 미학을 정의하고 현재까지 BMO 스타디움의 외관과 분위기에 영향을 주고 있는 아르데코 건축 양식에서 영감을 받았다'고 설명했다.
이어 'BMO 스타디움 젤레 그랜드 로비의 건축적 영향을 바탕으로 한 이번 유니폼은 지역 주민과 전 세계 방문객 모두가 블랙 앤 골드 속에서 '집에 온 듯한' 느낌을 받을 수 있도록 설계됐다. LAFC의 과거 현재 미래와의 깊은 연결성을 반영하며, 클럽의 홈을 정의해온 건축적 비전을 기리면서도 시대를 초월한 스타일과 현대적 혁신을 조화시켰다'며 홈 유니폼 디자인의 정체성을 언급했다.
사진=LAFC
LAFC 공동 회장 래리 프리드먼은 "LA의 정수와 커뮤니티와 공유하는 자부심을 반영한 디자인의 새로운 홈 유니폼을 소개하게 돼 매우 자랑스럽다"며 "이 유니폼은 도시의 풍부한 역사와 시대를 초월한 건축에서 영감을 받아 우리가 어디에서 왔고 무엇을 상징하는지를 담고 있다. 클럽과 도시를 하나로 잇는 상징이며, 선수들과 서포터, 그리고 LA를 고향이라 부르는 모두의 것"이라며 자랑스러워했다.
유니폼 곳곳에는 클럽과 도시의 자부심을 기념하는 세심한 디테일이 담겼다. 목선에는 'Los Angeles' 문구가 있으며, 하단 태그에는 BMO 스타디움을 상공에서 내려다본 이미지가 들어가 있다. 또한 칼라 안쪽에는 클럽의 메시지인 'Shoulder to Shoulder'가 자수로 새겨졌다.
사진=LAFC
이번 유니폼에서는 처음으로 LAFC 엠블럼과 아디다스 로고가 홀로그래픽 디자인으로 적용됐다. LAFC 엠블럼에는 2026 FIFA 월드컵 개최국을 기념하는 별이 포함됐다. 미국을 연고로 둔 미국 메이저리그사커(MLS) 구단들은 엠블럼에 별을, 캐나다의 3개 구단은 단풍잎을 사용한다.
LAFC를 대표하는 손흥민은 메인 모델로 나섰다. LAFC는 1분 분량의 영상으로 홈 유니폼을 소개했는데, 첫 등장부터 손흥민과 위고 요리스가 나왔다. 손흥민은 유니폼 메인 사진에서도 등장했다. 유니폼 사진을 촬영한 장소의 멋스러운 분위기와 연출이 손흥민과 굉장히 잘 어울렸다.
한편 LAFC는 이번 유니폼 공개 행사를 코리아 타운에서 진행한다. 그 자리에서 손흥민의 새로운 벽화가 공개될 예정이다.