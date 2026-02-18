"원숭이-원숭이-원숭이" 음바페가 밝힌 충격적인 비니시우스 인종차별 피해사건의 전말…적장 무리뉴는 "에우제비우가 흑인" 공개 반박[UCL]

[스포츠조선 윤진만 기자]레알 마드리드(스페인) 선수단은 18일(한국시각) 포르투갈 리스본의 에스타디우 다 루즈에서 열린 벤피카(포르투갈)와의 2025~2026시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 16강 플레이오프(16강)에서 일제히 비니시우스 주니오르가 인종차별 피해를 봤다고 주장했다.
알바로 아르벨로아 레알 감독은 1대0 승리한 경기를 마치고 기자회견에서 "그 벤피카 선수에게 가서 비니시우스에게 무슨 말을 했는지 직접 물어보라. 내가 할 수 있는 말은 이게 전부다. 인종차별에 대한 무관용 원칙은 우리에게 절대적으로 적용되어야 하며, 2026년에도 축구 경기장에서 이런 일이 일어나도록 내버려둘 순 없다. 비니시우스가 내가 말한 내용을 나는 당연히 믿는다. 그가 그런 말을 지어낼 리가 없다고 생각한다"라고 말했다.
이날 투톱 공격수로 선발 출전한 비니시우스는 0-0 팽팽하던 후반 5분 그림같은 감아차기 슛으로 선제골을 넣었다. 그 후 코너플래그로 달려가 벤피카 관중석을 바라보며 세리머니를 펼쳤다. 비니시우스의 행동을 '도발'로 인지한 벤피카 선수, 코치진은 강한 분노를 표출했고, 경기장은 약 10분간 대혼돈의 현장으로 바뀌었다.
문제는 그다음에 발생했다. 비니시우스는 벤피카 윙어 지안루카 프레스티아니와 대화를 나눈 뒤 흥분한 표정으로 주심에게 달려가 '프레스티아니가 나에게 인종차별적 발언을 했다'라고 알렸다. 프레스티아니가 유니폼으로 입을 가리고 비니시우스를 향해 '특정 단어'를 말하는 모습이 중계화면에 포착됐다. 주심은 즉각 휘슬을 불면서 머리 위로 팔을 교차했다. '인종차별 프로토콜'이다. 경기는 일시중단됐다. 비니시우스는 무슨 영문인지 어리둥절한 표정으로 경기장을 바라보던 조세 무리뉴 벤피카 감독에게 다가가 귓속말로 무슨 일이 벌어졌는지에 대해 설명했다.
경기 후 레알 선수들의 입을 통해 전말이 공개됐다. 팀 동료 킬리안 음바페는 "어떻게 불러야 할지 모르는 벤피카 선수가 비니시우스에게 인종차별을 가했다. 원숭이라는 단어만 5번 말했다"며 "난 비니시우스에게 '네가 하고 싶은대로 하라'고 말해줬다. 그러자 '그래, 우리 경기장을 떠나자'라고 했다. 벤피카팬들은 무슨 일이 벌어졌는지 모르기 때문에 야유를 보냈지만, 우린 무언가 행동을 해야 했다"라고 말했다.
음바페는 "이런 상황을 그냥 두고 볼 수 없다. 조치가 취해지길 바란다. 그 선수가 다신 챔피언스리그에서 뛰어선 안 된다"라고 '퇴출'을 요구했다. 그는 경기장에서 프레스티아니를 향해 "넌 빌어먹을 인종차별자야"라고 여러번 소리쳤다.
레알 미드필더 오렐리앙 추아메니에 따르면, 비니시우스는 '원숭이'(Mono)라는 단어를 반복적으로 들었다고 했지만, 프레스티아니는 '게이'(F*ggot)라고 했을 뿐이라고 반박했다. 무리뉴 감독도 "벤피카 역사상 가장 위대한 선수는 흑인인 에우제비우다. 우리 클럽은 인종차별과 거리가 멀다"며 "비니시우스가 먼저 세리머니로 자극했다. 그가 뛰는 모든 경기에선 항상 무슨 일이 벌어진다"라고 말했다.
레알 선수들은 '절대 지지'를 선언했다. 풀백 트렌트 알렉산더-아놀드는 "오늘 밤 일어난 일은 수치스럽다"라고 말했고, 주장 페데리코 발베르데는 "무언가를 말하려다 입을 가리는 건 옳지 않은 말을 한다는 뜻이다. 개탄스럽다. 모욕은 매우 심각한 일이고, 비니시우스에게 이런 일이 여러 번 발생했다"라고 목소리를 높였다.
경기는 그대로 레알의 1대0 승리로 끝났다. 끝까지 경기장에 남아 팀 승리를 이끈 비니시우스는 SNS를 통해 벤피카전 세리머니 사진을 올리고는 "베르나베우에서 만나자"라고 적었다. 인스타그램 스토리에 올린 성명서를 통해 "인종차별주의자는 모두 겁쟁이"라며 "그들은 자신들이 얼마나 약한지 보여주기 위해 유니폼으로 입을 가린다"라고 쏘아붙였다. 전 잉글랜드 대표 시오 월컷은 'BBC'를 통해 "유럽축구연맹이 즉각 행동에 나서야 한다"라고 주장했다. 레알은 오는 26일 산티아고 베르나베우에서 열리는 벤피카와의 플레이오프 2차전에서 비기기만 해도 16강에 진출하는 유리한 고지를 점했다.
한편, '천재 미드필더' 이강인이 교체출전한 파리생제르맹은 AS모나코(이상 프랑스)와의 원정경기에서 데지레 두에의 결승골로 3대2 역전승했다. 이강인은 팀이 3-2로 앞선 후반 24분 흐비차 크라바츠켈리아와 교체돼 21분 동안 그라운드를 누볐다. 보루시아 도르트문트(독일)는 홈에서 아탈란타(이탈리아)를 2대0으로 꺾었고, 갈라타사라이(튀르키예)는 유벤투스(이탈리아)를 5대2로 대파했다. 윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com