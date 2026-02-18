'벼랑 끝' 클럽 한일전 앞둔 박태하 포항 감독 "승리해야 다음 기회 주어진다…꼭 승리하도록 하겠다"

[스포츠조선 김가을 기자]"승리해야 다음 기회가 주어진다. 최선을 다해 꼭 승리하도록 하겠다."
박태하 포항 스틸러스 감독이 승리를 향해 굳게 다짐했다.
포항 스틸러스는 19일 일본 오사카의 스이타 시티 풋볼 스타디움에서 감바 오사카(일본)와 2025~2026시즌 아시아챔피언스리그2(ACL2) 16강 2차전을 치른다.
물러설 곳은 없다. 포항은 지난 12일 포항 스틸야드에서 치른 1차전에서 1대1로 비겼다. 후반 2분 료야 야마시타에게 선제골을 내줬지만, 조르지의 동점골로 무승부를 기록했다.
결전을 앞둔 박 감독은 18일 열린 공식 기자회견에서 "지난 경기 결과는 다소 아쉬움이 남지만, 그 경기를 통해서 상대를 더 괴롭힐 수 있는 부분을 확인했다. 그 부분을 중심으로 훈련을 준비했다. 이번 경기는 반드시 승리해야 다음 기회가 주어지기 때문에 최선을 다해서 꼭 승리하도록 하겠다"고 말했다.
그는 "공격적으로 준비하는 건 기본이라고 생각한다. 원정 경기는 항상 쉽지 않다. 또한, 감바 오사카는 좋은 팀이다. 하지만 우리가 충분히 넘어설 수 있는 팀이라고 생각한다. 구체적인 전략은 경기에서 확인해 주시면 될 것 같다. 우리는 공격과 수비 모두 물러설 생각이 없다. 우리가 잘할 수 있는 부분을 철저히 준비했기에 상대도 쉽게 우리를 공략하기는 어려울 것이라 생각한다"며 "특정한 선수를 꼽기보다는 감바 오사카는 전체적으로 좋은 기술을 갖고 있는 좋은 팀이라고 생각한다. 그들의 홈경기이기 때문에 분명 유리한 부분이 있을 것이다. 지난 우리 홈경기는 빨리 잊고, 우리가 준비한 대로 경기를 운영하는 데 집중하겠다"고 다짐했다.
박 감독과 동석한 박찬용은 "올해 첫 공식 경기에서 아쉬운 부분도 있었지만 우리가 준비했던 좋은 장면들도 많이 나왔다고 생각한다. 한국의 큰 명절인 설날이었는데, 이번 경기에서 반드시 승리해 한국에 계신 팬분들에게 좋은 선물을 드리고 싶다"고 각오를 다졌다.
그는 "16강 1차전을 치르면서 일본 선수들의 특징인 스피드와 활동량을 다시 한번 느꼈다. 특히 빠른 선수들이 많다는 점을 인지하고 그 부분에 대해 선수들과 많은 이야기를 나누며 준비했다. 1차전에서 우리가 '높이'에서 상대에게 위협을 줄 수 있다고 판단했다. 그 강점을 더욱 살릴 수 있도록 보완했다. 2차전에서 준비한 부분을 잘 보여드리고, 반드시 좋은 결과로 보답하겠다"며 "이런 큰 경기에서는 멘탈적인 부분이 가장 중요하다고 생각한다. 부담감이나 두려움을 갖기보다는 자신감을 갖는 게 가장 중요하다. 모든 선수들이 이번 경기를 위해 준비를 잘 해왔기 때문에 그 자신감이 경기장에서 드러날 것이라고 믿고 있다"고 자신감을 드러냈다.