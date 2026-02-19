"일본 1~3위·한국 7~9위" 아챔에서 재확인한 K리그의 현주소, 리그 스테이지 '승률 25%'가 웬말인가…서울-강원, 우려 속 '턱걸이 16강'

|
[스포츠조선 윤진만 기자]아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 16강에 오를 K리그 팀이 모두 결정됐다. FC서울과 강원FC가 '아시아 챔피언'을 향한 도전을 이어간다. 반면 K리그1 챔피언 자격으로 무대에 오른 울산 HD는 2년 연속 탈락했다.
17일 산프레체 히로시마(일본)와 2대2로 비긴 FC서울은 강원과 울산이 모두 승리하면 탈락할 수도 있었다. 최악은 피했다. 서울은 7위(승점 10·2승4무2패)로 16강 티켓을 확보했다. 서울은 2016년 4강 이후 꼭 10년 만의 16강 토너먼트를 밟았다. 서울, 강원과 함께 마치다 젤비아(승점 17), 비셀 고베(승점 16), 히로시마(승점 15·이상 일본), 부리람 유나이티드(태국), 멜버른 시티(이상 승점 14), 조호르 다룰(말레이시아·승점 11)이 16강 티켓을 챙겼다. 일본이 3팀, 대한민국이 2팀, 태국, 말레이시아, 호주 1개팀이 각각 16강에 올랐다.
특히 올해 열린 리그 스테이지 7~8차전에서 보여준 퍼포먼스는 어느 팀이랄 것도 없이 부족했다. K리그 3룡 중 순위가 가장 높은 서울은 고베 원정서 0대2로 패하고, 히로시마와 2대2로 비겼다. 특히 히로시마전에선 2-0으로 앞서다 후반 추가시간에만 연속골을 내주며 다잡은 승리를 놓쳤다. 야잔이 빠진 수비진은 일본 공격진에 속수무책이었다. 감독 탓만 할 수 없는 이유다. 이는 16강 조기 진출 기회를 스스로 걷어찬 셈이 됐다. 이날 강원, 울산의 경기를 종료 휘슬이 울릴 때까지 가슴을 졸이며 지켜봐야 했다.
강원은 상하이 선화(0대0 무), 멜버른전에서 '극악의 결정력'으로 일관했다. 두 경기에서 총 24개의 슈팅 중 골문으로 향한 유효슛은 4개에 불과했다. 강원이 이번 겨울에 야심차게 영입한 공격형 미드필더 고영준이 정경호 축구에 아직 녹아들지 못한 모습이었다. 두 경기 연속 무실점한 '방패의 힘'으로 가까스로 16강에 올랐다. 박청효의 슈퍼세이스가 없었다면, 탈락되는 팀은 울산이 아닌 강원이 될 뻔했다.
울산은 상하이 하이강 원정에서 총 슈팅 21개를 쏘고도 골망을 흔들지 못했다. 이동경 페드링요, 야고 등 울산이 자랑하는 '왼발'이 번번이 막혔다. 상하이가 조기탈락이 확정돼 동기부여가 떨어지는 팀이란 점에서 90분 동안 활로를 뚫지 못한 점은 두고두고 아쉬웠다. '크랙' 이동경의 존재감은 크지 않았다. 김현석 감독의 교체 타이밍도 안일했다. 지난 5월 제주전(2대1 승) 이후 지속된 울산의 원정 무승 징크스는 약 9개월째 이어졌다.
16강에 진출한 팀이나 탈락한 팀이나 '산 넘어 산'이다. 강원은 다음달 리그 스테이지 1위 마치다와 홈 앤 어웨이로 8강 진출을 다툰다. 서울은 2위 고베와 한 달만에 자존심을 건 리턴 매치를 벌인다. 강원과 서울은 리그 스테이지에서 각각 마치다와 고베에 나란히 2골차로 패한 기억이 있다. 특히 '많이 뛰는 전술'을 활용하는 마치다는 K리그를 상대로 2승1무, 승점 7점을 쓸어담았다. 올 시즌 리그 스테이지 한-일전 전적은 2승2무5패로 열세다.
히로시마는 조호르 다룰, 멜버른은 부리람과 각각 16강전을 펼친다. 8강전은 오는 4월 사우디아라비아에서 모여서 치른다. 지난시즌엔 광주가 K리그 시도민구단 최초로 8강에 올랐다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com