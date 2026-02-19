대이변! '노르웨이 변방' 보되가 완전히 미쳤어요…맨시티 이어 인터밀란도 3-1 대파 '돌풍 아닌 태풍'[UCL 리뷰]

[스포츠조선 윤진만 기자]조세 무리뉴 시절 FC포르투가 떠오르는 노르웨이발 '미친 돌풍', 아니 '태풍'이다.
보되/글림트(이하 보되)는 19일(한국시각) 노르웨이 노르드랜드의 아스마이라 스타디움에서 열린 인터밀란(이탈리아)과의 2025~2026시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 16강 플레이오프(PO) 1차전 홈 경기에서 3대1, 깜짝 대승을 따내며 16강 진출에 성큼 다가섰다.
25일 산시로에서 펼쳐질 인터밀란과의 PO 2차전 원정경기에서 비기기만 해도 구단 역사상 처음으로 16강 토너먼트에 진출하는 새 역사를 쓴다.
이번 인터밀란전 승리는 우연이 아니다. 58세 베테랑 셰틸 크누트센 감독이 2018년부터 맡고 있는 보되는 지난 2024~2025시즌 유럽유로파리그(UEL)에서 준결승까지 올라 유럽 축구계를 놀라게 했다. 손흥민(LA FC)을 앞세워 UEL 트로피를 챙긴 토트넘에 합산 1대5로 패하며 아쉽게 결승 진출에는 실패했다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
2024~2025시즌 노르웨이 엘리테세리엔(1부) 준우승 자격으로 올 시즌 UCL 예선 플레이오프 진출권을 획득한 보되는 스트룸 그라츠(오스트리아)를 6대2로 대파하며 처음으로 조별리그에 해당하는 리그 페이즈에 진출했다.
챔스에서도 돌풍이 이어졌다. 2차전에서 토트넘과 2대2로 비겼다. 초반 5경기에서 승리를 신고하지 못했던 보되는 6차전 보루시아 도르트문트전에서 2대2로 비기더니, 7차전에서 맨시티를 3대1로 꺾은 대파란을 일으켰다. 8차전 최종전에선 아틀레티코 마드리드를 2대1로 물리치고 2연승을 질주, 마지막 날 PO 진출권인 23위로 점프했다.
지난달 홈에서 맨시티를 꺾은 보되는 인터밀란 선수들에게 낯선 홈 경기 이점을 최대한 활용해 다시 한번 이변을 연출했다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
전반 20분 손드레 브룬스타드 페트가 깜짝 선제골을 터뜨렸다. 상대 박스 부근에서 아기자기한 패스 플레이로 인터밀란의 빗장 수비를 열어젖힌 보되의 페트가 오른발로 마무리했다.
인터밀란은 호락호락한 팀이 아니었다. 크로스 공격 상황에서 피오 에스포지토가 흘러나온 공을 오른발로 밀어넣었다. 전반은 1-1 동점으로 끝났다.
보되는 후반 16분 옌스 페테르 하우게로 다시 리드했다. 그리고 3분 뒤 역습 상황에서 쐐기골을 폭발했다. 이번엔 오프사이드 트랩을 뚫어낸 완벽한 패스웍이 빛났다. 두 번째 골을 어시스트한 회그가 올레 디드릭 블룸버그의 패스를 침착하게 골로 연결했다. 회그는 맨시티(2골), 아틀레티코전에 이어 빅클럽을 상대로 3경기 연속골을 뽑아내는 진가를 발휘했다. 경기는 그대로 보되의 3대1 승리로 끝났다.
한편, 레버쿠젠은 올림피아코스 원정에서 파트리크 쉬크의 후반 멀티골로 2대0 승리하며 16강 진출의 8부 능선을 넘었다. 뉴캐슬은 카라바흐 원정에서 앤서니 고든의 '포트트릭'(4골)에 힘입어 6대1 쾌승을 따냈고, 아틀레티코는 클럽 브뤼허 원정서 난타전 끝에 3대3으로 비겼다. 윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com