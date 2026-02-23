"K-레전드들이 뭉쳤다!" 손흥민X이병헌 LA 그라운드 깜짝 투샷, MLS도 집중조명

미국 메이저리그 사커(MLS) 공식 소셜미디어도 '리빙 레전드' 손흥민과 이병헌의 그라운드 만남을 집중조명했다.
22일(한국시간) 미국 캘리포니아주 LA 메모리얼 콜리세움에서 개최된 '로스앤젤레스FC'(LAFC)와 '인터 마이애미'의 2026시즌 메이저리그사커(MLS) 개막전, 손흥민과 리오넬 메시의 첫 매치업에 이어 경기 후엔 '대한민국 대표 배우' 이병헌과 '대한민국 대표 축구스타' 손흥민의 만남이 전세계 팬들 사이에 뜨거운 화제가 됐다.
7만5673명, MLS 역대 개막전 사상 2위의 관중수를 기록한 빅매치를 이병헌이 직관하며 손흥민을 응원했다. 경기 후 팬들과 인사를 나누던 손흥민과 그라운드에서 만났다. 반갑게 손을 맞잡은 후 귀엣말을 하며 친분을 드러냈고, 손흥민은 환한 미소로 답했다. 현지 취재진 요청에 따라 함께 기념촬영도 했다. 손흥민이 깍듯하게 허리를 낮춰 인사하며 다음을 기약했고, 선글라스를 낀 이병헌이 흐뭇한 미소를 짓는 모습이었다. MLS 소셜미디어는 손흥민, 이병헌의 만남 영상을 찍어올린 후 '한국 레전드들의 회합(South Korean legends link up)'는 한줄을 달았고 이 게시물 아랜 순식간에 2만3000여개의 '좋아요'가 쏟아졌다. .
출처=MLS
한편 이날 경기에서 손흥민은 전반 38분 다비드 마르티네스의 선제골에 첫 도움을 기록하며 3대0 완승을 이끌었다. 메시는 풀타임을 소화했지만 공격포인트를 기록하지 못했다. 전영지 기자 sky4us@sportschosun.com