'손흥민-차범근-안정환 스리톱 출격, 홍명보-김민재 호흡' 中매체가 뽑은 한국 축구 역대 베스트11…2002 세대와 현역의 콜라보

기사입력 2026-02-25 10:39


'손흥민-차범근-안정환 스리톱 출격, 홍명보-김민재 호흡' 中매체가 뽑은…
출처=시나닷컴

'손흥민-차범근-안정환 스리톱 출격, 홍명보-김민재 호흡' 中매체가 뽑은…
14일 서울월드컵경기장에서 열린 축구대표팀과 파라과이의 평가전. 경기 전 손흥민 A매치 최다 출전(137경기) 기념식이 열렸다. 차범근 감독의 축하를 받고 있는 손흥민. 상암=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.14/

'손흥민-차범근-안정환 스리톱 출격, 홍명보-김민재 호흡' 中매체가 뽑은…
스포츠조선DB

[스포츠조선 윤진만 기자]한 중국 매체가 대한민국 축구 역대 베스트11에 '레전드'를 대거 포함했다.

'시나닷컴'은 24일, 한국 축구를 빛낸 선수들로 베스트일레븐을 뽑았다. 이 매체는 '한국 역대 베스트11은 여전히 논란의 여지가 많다. 주로 '2002 황금세대', '현재 해외파', '전설적인 베테랑'이라는 시대 구분에 따라 의견이 갈린다'며 '한국 언론, IFFHS, 팬 투표, 아시아 올해의 선수상 수상 횟수, 국가대표팀 경기 출전 횟수, 월드컵 성적 등의 자료를 바탕으로 한국 축구의 공격과 역습 스타일에 적합한 균형 잡힌 4-3-3 포메이션을 선정했다'라고 밝혔다.

'시나닷컴'이 뽑은 한국 축구 베스트11 스리톱은 손흥민(LA FC), 차범근, 안정환이다. 이 매체는 손흥민에 대해 "역대 한국 최고의 선수로 손꼽히는 선수"라며 "프리미어리그 득점왕 및 토트넘 주장 출신으로, 국가대표팀 통산 득점 기록은 차범근에 근접했다. 세계적인 수준의 스피드, 슈팅, 드리블 능력을 갖췄다"라고 소개했다.


'손흥민-차범근-안정환 스리톱 출격, 홍명보-김민재 호흡' 中매체가 뽑은…
15일 오후 경기도 용인미르스타디움에서 열린 대한민국과 이라크의 2026년 북중미월드컵 아시아 3차예선 B조 4차전. 대한민국이 3대2로 승리했다. 홍명보 감독이 김민재와 악수하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2024.10.15
'차붐' 차범근에 대해선 "20세기 아시아 최고의 선수, 분데스리가 전설(아인트라흐트 프랑크푸르트, 바이어 레버쿠젠)로 꼽힌다. A매치 58골을 기록했고, 아시아 올해의 선수상을 세 차례 수상했다. 또한 한국 선수들의 유럽 진출을 이끈 선구자"라고 했다.

미드필드진은 '해버지'(해외축구 아버지) 박지성, 기성용(포항), 유상철로 구성했다. 박지성 유상철은 2002년 한-일월드컵 4강 주역이다. 박지성에 대해선 "맨유 레전드이자 유럽챔피언스리그 결승에 선발 출전한 최초의 아시아 선수다. 탁월한 활동량, 인터셉트 능력, 큰 경기에 강한 정신력을 자랑한다"라고 소개했다.

유상철에 대해선 "2002년 한-일월드컵 올스타에 뽑힌 한국 축구 역사상 최고의 미드필더"라고 했고, 기성용은 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 클럽 뉴캐슬, 스완지시티 등에서 뛴 이력을 소개했다.

포백은 2002년 한-일월드컵 주역인 홍명보 현 대한민국 축구 A대표팀 감독과 송종국 이영표, 현 대표팀 핵심 센터백 김민재(바이에른 뮌헨)로 구성했다. 홍명보와 김민재가 센터백 듀오를 맡는다.

이 팀의 골키퍼는 '거미손' 이운재다.


'시나닷컴'의 한국 베스트11에선 한-일월드컵 4강 진출 신화를 이룩한 6명이 포함됐다. 2026년 북중미월드컵 출전을 앞둔 현역이 3명이다.

'백업'도 뽑았다. '황새' 황선홍 현 대전 하나 감독, '삼손' 김주성, 조현우(울산), 이동국 현 용인FC 테크니컬디렉터, 허정무, 조광래, 이강인(파리생제르맹), 황희찬(울버햄튼), 황인범(페예노르트)가 한국 역대 베스트11로 뽑힐만한 선수라고 했다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박수홍 형수 법정 오열 안통했다...친형 부부, 횡령 혐의 '징역형' 최종 확정

2.

[단독] 신예은, 원톱 주인공 우뚝..'여고생왕후' 주인공

3.

남보라 13번째 동생, 대통령이 이름 지어줬다 "출산 당일 TV 출연" ('편스토랑')

4.

박찬욱, 칸 영화제 심사위원장 위촉…한국인 최초-亞 두번째 쾌거

5.

신동엽♥선혜윤PD, 오늘(26일) 딸 '서울대 입학식' 경사 "엄마 후배 됐다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'WBC의 황제'는 일본입니다! 세계적 주목…여전히 강력한 선발진+'OPS 최고' 타선

2.

롯데 레이예스 살아있네! 1회초 선두타자 홈런 쾅! →52억 이영하 공략 [미야자키 현장]

3.

"불 끄면 그 생각 뿐" 오키나와의 잠 못드는 밤, 부상이탈→슬림해진 대표팀, '선택과 집중' 속 깊어지는 고민

4.

'만루포→백투백' 안현민·김도영 우타 거포 동시 폭발, 대표팀, 삼성 마운드 초토화 '린위민 공포' 지웠다[오키나와리포트]

5.

"매커니즘 무너진 것 같다" 사령탑 우려, LAD 사사키 선발 진입 먹구름?

스포츠 많이본뉴스
1.

'WBC의 황제'는 일본입니다! 세계적 주목…여전히 강력한 선발진+'OPS 최고' 타선

2.

롯데 레이예스 살아있네! 1회초 선두타자 홈런 쾅! →52억 이영하 공략 [미야자키 현장]

3.

"불 끄면 그 생각 뿐" 오키나와의 잠 못드는 밤, 부상이탈→슬림해진 대표팀, '선택과 집중' 속 깊어지는 고민

4.

'만루포→백투백' 안현민·김도영 우타 거포 동시 폭발, 대표팀, 삼성 마운드 초토화 '린위민 공포' 지웠다[오키나와리포트]

5.

"매커니즘 무너진 것 같다" 사령탑 우려, LAD 사사키 선발 진입 먹구름?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.