[K리그2 미디어데이]'왕 등극' 고정운 김포 감독 입담 폭발 "자리가 참 좋기는 한데…용기 얻어 갑니다"

기사입력 2026-02-25 22:30


사진제공=한국프로축구연맹

사진제공=한국프로축구연맹

[스포츠조선 김가을 기자]"자리가 참 좋기는 한데…."

고정운 김포FC 감독이 K리그2(2부) 미디어데이 '왕'으로 등극했다. 시즌 각오로 자신의 이름을 적어내며 굳건한 각오를 내비쳤다.

25일 서울 홍은동의 스위스그랜드호텔에서 '하나은행 K리그 2026 개막 미디어데이'가 열렸다. 이 자리에는 K리그2 17개 구단 감독이 총출동해 새 시즌 각오를 다졌다.

올 시즌 K리그2 무대는 크게 넓어졌다. 신생 구단이 무려 세 팀이나 도전장을 던졌다. 총 17개 팀이 경쟁을 펼치게 됐다. 변수가 생겼다. 홀수팀이 경기를 펼치는 탓에 매 라운데 '휴식팀'이 발생하는 것이다. 공교롭게도 개막전에선 김포가 휴식을 취하게 됐다.

미디어데이에 나선 고정운 감독은 무대 중앙에 앉아 다른 팀들의 개막전 각오를 들었다. 가장 마지막으로 마이크를 잡은 고 감독은 "지난해 7위를 했다. (멘트 순서) 7번째인 줄 알았다"며 "자리는 좋은데 오랜 시간 기다리니 힘들다"고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.

고 감독은 비록 첫 경기는 없지만, 미디어데이 내내 강렬한 존재감을 드러냈다. 그는 '1라운드 제일 재미있을 것 같은 매치업' 질문에 "수원 삼성과 서울 이랜드, 부산과 성남의 경기가 제일 박진감 넘치는 경기가 되지 않을까 싶다. 우리가 첫 경기 쉬지만 그 뒤에 천안시티FC, 용인FC와 경기를 한다. 공교롭게도 개막전에서 두 팀이 경기한다. 우리에게는 좋은 첫 경기가 되지 않을까 생각한다"고 말했다.

김포는 김도균 서울 이랜드, 박진섭 천안 감독 등에게 '승격 후보'로 뽑혔다. 고 감독은 "과찬이다. 5년 차에 접어들었다. 모든 여건이 많이 좋아졌다. 빠른 시간에 발전했다. 김포도 선수들이 오고 싶어하는 팀으로 변모한 것 같다. 올 시즌 이전과 비교해 선수 보강이 잘 됐다. 후한 점수를 주신 것 같다. 감독 입장에서는 고민은 많은데 용기를 얻어 가는 미디어데이인 것 같다"며 "객관적으로는 수원 삼성, 수원FC, 이랜드, 대구FC가 가장 위에 있다고 생각한다"고 했다.

고 감독은 "김포FC가 2022년 K리그2에 왔다. 5년째다. 2023년에는 우리가 준비도 되지 않은 상황에서 승강 플레이오프(PO)에 가는 좋은 성적을 냈다. 그때 올라갔으면 모래성이나 같지 않을까 생각했다. 이제는 김포가 빠른 시간 안에 인프라 등 모든 제반 시설이 좋아졌다. 승격이란 키워드를 갖고 가야하지 않나 생각한다. 올해는 선수들이 부상 없었으면 좋겠다. 그를 통해 첫 경기부터 최선을 다하겠다"고 다짐했다.


김포는 3월 8일 천안종합운동장에서 시즌 첫 경기를 치른다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

