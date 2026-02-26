K리그-브레이크앤컴퍼니, 팬과 함께하는 기부 경매 'K리그 One of One' 2026년에도 이어간다
[스포츠조선 윤진만 기자]한국프로축구연맹과 주식회사 브레이크앤컴퍼니가 2026시즌에도 팬과 함께하는 기부 경매 캠페인 'K리그 One of One'을 이어간다.
'K리그 One of One'은 희소가치를 지닌 K리그 수집품을 대상으로 경매를 진행하고, 발생한 수익금 일부를 기부하는 사회공헌 캠페인이다. 본 캠페인은 지난해 처음 시작돼 팬들의 높은 관심 속에 성황리에 마무리됐다.
이에 따라 연맹과 브레이크앤컴퍼니는 26일(목) 서울 종로구 소재 축구회관에서 2025시즌 기부금 전달식을 진행했다. 캠페인을 통해 마련된 기부금은 K리그 사회공헌재단 K리그어시스트에 전달되어, 취약계층 유소년 육성 지원과 장애인 축구 접근성 확대 등 다양한 사회적 가치 창출 사업에 활용될 예정이다.
올해는 'K리그 One of One'은 20년 만에 부활한 '쿠팡플레이 K리그 슈퍼컵 2026'을 기념해 슈퍼컵 출전 선수 유니폼, 실제 경기 득점구가 경매 물품으로 나올 예정이다,
이 밖에도 'K리그 개막 미디어데이' 참가 감독 메시지가 담긴 플래카드, K리그 감독 및 선수의 친필 사인이 담긴 K리그 공인구 등 희소성과 상징성을 동시에 갖춘 수집품의 경매가 순차적으로 진행된다.
특히 올해부터는 소장 가치가 높은 K리그 주요 경기 득점구를 기부 경매에 포함한다. 이와 함께 선수 친필 사인이 담긴 트로피, K리그 경기 기록지 원본, K리그 올스타전 유니폼 등 다양한 품목도 경매에 오른다.
'K리그 One of One'의 기부 경매는 카드 거래 플랫폼 '브레이크(BREAK)' 어플리케이션을 통해 참여할 수 있으며, 첫 번째 경매는 이달 27일에 시작될 예정이다. 캠페인 관련 소식과 신규 경매 물품 공개는 '브레이크(BREAK)' 어플리케이션, K리그 및 브레이크(BREAK) 공식 인스타그램 채널을 통해 안내될 예정이다.
연맹은 앞으로도 기부 경매 캠페인 'K리그 One of One'을 통해 K리그에 수집 문화를 전파하고, 팬들과 함께 지속 가능한 사회공헌 모델을 발전시켜 나갈 계획이다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com
