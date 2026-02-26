'축구 발전 위한 든든한 파트너' 부천FC, 보양식 맛집 장어나라 신관과 3년 연속 동행
[스포츠조선 박찬준 기자]부천FC1995(구단주 조용익 부천시장)가 부천을 대표하는 보양식 명소인 장어나라 신관(대표 최순애)과 2026시즌에도 변함없는 동행을 이어간다.
부천은 19일 부천시 오정구 여월동에 위치한 장어나라 신관에서 부천 김성남 단장과 장어나라 최순애 대표, 부천FC사회적협동조합 김수경 이사장이 참석한 가운데 2026시즌 광고 후원 협약을 체결했다.
엄선된 국내산 풍천민물장어만을 사용하는 장어나라는 고단백질과 비타민, 오메가-3 및 레시틴이 풍부해 평소 선수단의 피로 회복과 체력 보충을 돕는 맛집이다. 지역 내 큰 인기를 끌며, 본관과 신관으로 규모를 확대해 운영하고 있다.
이번 파트너십은 일반 광고 후원에 더하여 지정기탁금까지 후원 범위를 넓혔다. 장어나라는 부천의 K리그1 승격을 기념해 기존 대비 현금 후원 범위를 대폭 확대했다.
또한, 유소년 인재 양성을 위한 지정기탁금을 별도로 마련하여 구단 활성화에 힘을 보탰다. 이번에 전달된 지정기탁금은 부천FC사회적협동조합을 통해 부천 유소년 선수들의 장학금으로 전액 사용될 예정이다.
이에 구단은 경기장 내 광고 노출과 공식 홈페이지를 통해 장어나라 브랜드를 홍보할 계획이다. 이 밖에도 홈경기 티켓 제공 및 구단 공식 행사 초청 등 풍성한 파트너십 권리가 제공된다.
부천 김성남 단장은 "부천의 대표 맛집인 장어나라와 올해도 인연을 이어가게 되어 매우 든든하다"며 "특히 유소년 선수들을 위한 소중한 장학금까지 쾌척해주신 최순애 대표님께 진심으로 감사드린다"고 전했다.
장어나라 최순애 대표는 "선수들이 정성 가득한 보양식을 먹고 최고의 컨디션을 발휘하길 바란다"며 "특히 부천의 미래인 유소년 선수들이 환경에 구애받지 않고 축구에 집중하며 성장하도록 도울 수 있어 보람차다. 장차 부천을 빛낼 훌륭한 선수로 성장하길 기대한다"고 화답했다.
한편, 부천은 3월 1일 오후 2시 전주월드컵경기장에서 전북 현대를 상대로 '하나은행 K리그1 2026' 1라운드를 펼칠 예정이다.
박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com
