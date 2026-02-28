韓축구 만세! '빅리거 탄생 임박' 설영우, 차붐 후배 되나? 프랑크푸르트서 '공식 제안'...이적료 85억원+북중미월드컵 후 완료 예정

기사입력 2026-03-01 00:27


AFP 연합뉴스

사진캡처=즈베즈다

[스포츠조선 박찬준 기자]한국축구에 희소식이 찾아왔다.

또 한 명의 빅리거가 탄생할 전망이다. 28일(한국시각) 보스니아 매체 '스포르트스포르트'는 '즈베즈다가 시즌 종료 후 핵심 선수를 떠나 보낼 가능성이 커졌다. 주인공은 대한민국의 국가대표 수비수 설영우'라며 '설영우는 독일 분데스리가의 프랑크푸르트로 이적할 가능성이 높다. 프랑크푸르트는 오랫동안 그를 관찰해 왔으며, 공식 제안을 준비한 것으로 알려졌다'고 했다.

구체적인 이적료와 이적 시점까지 거론했다. '스포르트스포르트'는 '이적료는 500만유로 수준으로 예상되며, 대표팀 일정 이후 최종 마무리될 가능성이 높다'고 했다. 대표팀 일정은 2026년 북중미월드컵으로 풀이된다.

설영우는 대한민국 최고 풀백 중 하나다. 울산HD 유스 출신인 설영우는 2020년 울산에 입단해 단숨에 핵심 수비수로 자리매김했다. 울산의 3연패에 기여했다. 국가대표로도 입지를 넓혀가던 설영우는 2024년 여름 세르비아 최고 명문인 즈베즈다로 이적했다.

설영우는 이적하자마자 주전으로 맹활약을 펼쳤다. 첫 시즌부터 43경기에 출전해 6골-8도움을 기록했다. 세브비아 수페르리가와 세르비아컵, 더블을 달성했다. 유럽챔피언스리그에서도 맹활약을 펼쳤다. 올 시즌에도 37경기에서 1골-6도움을 기록 중이다. 설영우의 활약 속 즈베즈다는 올 시즌에도 리그 1위를 질주하고 있다.


설영우는 이같은 활약을 바탕으로 타리그의 구애를 받았다. 잉글랜드 프리미어리그와 챔피언십, 분데스리가 등이 관심을 보였다. 특히 셰필드 유나이티드가 적극적이었다. 이적 가능성이 높다는 보도가 이어졌지만, 최종 단계에서 무산된 것으로 알려졌다.

다시금 설영우를 향한 러브콜이 이어지고 있다. 프랑크푸르트가 뛰어들었다. 프랑크푸르트는 과거 차범근 전 수원 감독이 뛰었던 팀이다. 차 감독은 프랑크푸르트에서 DFB포칼, UEFA컵 우승 등을 이끌었다. 프랑크푸르트는 이후 일본 등 아시아 선수들과 인연을 이어오고 있다.

지난 시즌 최고의 모습을 보인 프랑크푸르트는 올 시즌 8위로 다소 주춤하지만, 그래도 유럽 대항전 출전이 가능한 위치다.


현재 분위기는 이적이 성사될 가능성이 높아 보인다. 스포르트스포르트는 '즈베즈다는 올 여름 대대적인 선수단 개편을 계획하고 있으며, 설영우 이적 역시 그 변화의 일부가 될 전망'이라고 했다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

