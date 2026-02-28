미쳤다! '데뷔전부터 매직' 이정효 감독의 미소 "태도적으로 좋아지고 있어. 좋은 승리 같다"[현장 기자회견]

기사입력 2026-03-01 00:10


미쳤다! '데뷔전부터 매직' 이정효 감독의 미소 "태도적으로 좋아지고 있…

[수원=스포츠조선 박찬준 기자]"태도적으로 좋아지고 있어, 좋은 승리 같다."

이정효 수원 삼성 감독의 미소였다. K리그2 역대 최다 관중 앞에서 이 감독이 데뷔전 승리를 챙겼다. 수원은 28일 수원월드컵경기장에서 열린 서울 이랜드와의 '하나은행 K리그2 2026' 1라운드에서 2대1 역전승을 거뒀다. 이정효 감독은 부임 후 치른 첫 경기에서 기분 좋게 승리했다. 이날 수원월드컵경기장에는 2만4071명의 관중이 찾았다. 지난해 6월 수원이 인천 유나이티드전에서 세운 K리그2 최다 관중 기록(2만2625명)을 넘었다.

수원은 전반 박재용에게 선제골을 내주며 끌려갔지만, 전반 막판 박현빈의 동점골로 승부를 원점으로 돌렸다. 팽팽한 흐름이 이어진 후반, 4장의 교체카드로 변화를 줬고, 강현묵이 결승골을 넣었다.

경기 후 기자회견에 나선 이 감독은 "많은 관중 앞에서 실점 후에 역전승을 한 것은 팀이 끈끈해지고 있다는 긍정적인 요소다. 아직 미흡한 부분이 있지만, 태도적인 부분에서 좋아지고 있다는 느낌을 받았다. 선수들에게 결과를 가져온 것에 대해 축하한다고 말하고 싶다"고 했다.

이어 "계속 개선해 나가고 있는 상황이다. 좋은 부분도 있고, 안좋은 부분도 있지만 상황에 따라 하려고 하는 모습을 보면서 조금 더 성장한 것 같다. 좋은 승리 같다"고 했다.

이 감독은 동점골 후 선수들을 질타하는 모습이 보였다. 이 감독은 "충분히 경기를 우리 템포로 풀 수 있었다. 실점 후 공격으로 전개하는 과정에서 급하게 해서 차분하게 연습한대로 하는 바람이었다. 그래서 화가 났다"고 했다.

이날 깜짝 선발 출전한 김성주에 대해서는 "장래가 기대되는 선수다. 많은 것을 갖고 있다. K리그에서 보기 힘든 유형이다. 10번, 8번, 가짜 9번도 가능하다. 가진 기량에 비해서 포텐을 폭발하지 못했다. 경기를 보면서 어떤 부분에 있어서 개선 시킬까 생각이 났다. 더 열심히 해서 키워보겠다"고 했다.

늘 원정으로 왔던 수원에 처음으로 응원을 받은 이 감독은 "경기 전에 김준홍이 나에게 긴장했냐고 묻더라. 사우디에서 7골을 먹은 감독이다, 크게 개의치 않는다고 했다. 많은 팬들이 와서 신난다. 부담 보다는 큰 응원을 받으면 신나고 즐겁다. 이렇게 찾아온 팬들을 어떻게 기쁘게 해드릴까 생각했다"고 했다.


이 감독의 후반 승부수가 먹혔다. 이 감독은 4명의 선수를 교체했고, 여기서 결승골이 나왔다. 이 감독은 "처음에 3명 교체를 계획했다. 밀어붙였다. 느낌에 박대원이 근육에 문제가 있다고 해서 이준재까지 넣었다. 코치들과 의견을 나눈 뒤에 결정했다"며 "에너지 레벨을 공격적으로 올리고 싶었다. 선수들에게 수비가 먼저라고 이야기했다"고 했다.

태도적으로 좋아졌다는 부분에 대해서는 "실수에 대해서 크게 실망하지 않고 다음 플레이를 이어가는 모습이 보였다. 0-1로 끌려간 상황에서 뒤집었다는 자체만으로도 변해가고 있다는 증거다. 이 부분이 좋아졌다"고 구체적으로 설명했다.
박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘성매매 합법화 주장’ 김동완, 이번엔 “뻔뻔함·천박함 난 다 있어” 의미심장 글 남겨

2.

전지현, 성수동 빌딩 3채 '468억' 싹쓸이…부동산 퀸의 위엄

3.

김수현, 600억 '넉오프' 부활하나…'무기한 보류 끝' 복귀 신호탄

4.

‘휴민트’ 류승완 감독, ‘왕사남’에 밀린 솔직 심경 밝힌다..조인성과 ‘손석희의 질문들4’ 출연

5.

손태영, 17세 아들 첫 운전에 긴장.."父 권상우랑 연습하면 싸울 거 같다고"

스포츠 많이본뉴스
1.

다저스 무늬만 초호화! 선발진 초토화 대위기 → "오타니도 2~3이닝 이상 어려워" 제대로 준비된 투수가 없다

2.

"초미녀군단 女컬링 5G 金!" 경기도,압도적 23연패 달성...MVP는 알파인스키 4관왕 김소희[동계체전X공식발표]

3.

'최후의 보루' 최원태의 희망투, 日 요미우리 베스트라인업 상대 3이닝 무실점 쾌투...개막 1선발 중책 맡을까

4.

최원태 3이닝 무실점, 심재훈 함수호 안타, 삼성, 요미우리 베스트 멤버 상대 2대4 아쉬운 패배[오키나와 리뷰]

5.

최정예 총출동! 김재환도 안타쳤다! SSG 18안타 대폭격 → 라쿠텐 2군 13-4 완파. 사실상 개막전 라인업 [미야자키 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

다저스 무늬만 초호화! 선발진 초토화 대위기 → "오타니도 2~3이닝 이상 어려워" 제대로 준비된 투수가 없다

2.

"초미녀군단 女컬링 5G 金!" 경기도,압도적 23연패 달성...MVP는 알파인스키 4관왕 김소희[동계체전X공식발표]

3.

'최후의 보루' 최원태의 희망투, 日 요미우리 베스트라인업 상대 3이닝 무실점 쾌투...개막 1선발 중책 맡을까

4.

최원태 3이닝 무실점, 심재훈 함수호 안타, 삼성, 요미우리 베스트 멤버 상대 2대4 아쉬운 패배[오키나와 리뷰]

5.

최정예 총출동! 김재환도 안타쳤다! SSG 18안타 대폭격 → 라쿠텐 2군 13-4 완파. 사실상 개막전 라인업 [미야자키 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.