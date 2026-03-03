'총 적중 20만건' 축구토토승무패 15회차 적중결과 발표…1등 203건 포함 총 20만2507건 적중 집계, 승무패 16회차 5일 오전 8시 발매 개시

|
서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜가 공식 인터넷 발매 사이트 '베트맨'을 통해 축구토토승무패 15회차의 적중결과를 발표했다.
이를 모두 합산한 총 적중 건수는 20만2507건이며, 총 환급 금액은 12억3099만5860원으로 집계됐다.
반면, 번리-브렌트퍼드(3-4), 뉴캐슬-에버턴전(2-3)에서는 난타전 끝에 원정팀이 승리를 차지했고, AS로마와 유벤투스의 대결은 승부를 결정짓지 못한 채 무승부(3-3)로 종료됐다.
이처럼 안방의 이점을 가진 홈팀의 승전보가 이어지며, 축구토토승무패 15회차에서는 평소보다 많은 다수 적중자가 발생한 것으로 분석된다.
한편, 축구토토승무패 16회차는 5일 오전 8시부터 발매를 개시해 7일 오후 11시까지 구매할 수 있다.
이번 회차에는 스페인 라리가 및 독일 분데스리가 주요 경기가 선정됐으며, ▲AT마드리드-소시에다드(6경기) ▲쾰른-도르트문트(7경기) ▲빌바오-바르셀로나(11경기) 등이 포함됐다.
한국스포츠레저 관계자는 "이번 회차는안방에서 경기를 치른 팀들이 잇따라 승리하며, 다수 적중자가 발생했다"라며 "라리가와 분데스리가를 대상으로 하는 다음 회차 게임에도 많은 관심과 참여를 부탁한다"라고 전했다.
축구토토승무패 15회차 적중결과와 16회차 대상경기 정보는 베트맨과 토토가이드 페이지 등을 통해 확인할 수 있으며, 구매자는 '체육진흥투표권 적중 결과 조회용 QR코드 서비스'를 통해 실시간 적중 여부를 간편하게 확인할 수 있다.
최만식 기자 cms@sportschosun.com
