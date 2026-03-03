'48개국 확대 첫 월드컵' 홍명보호, 흔들림 없는 '마이웨이'…손흥민→김민재→이강인 '원팀' 의기투합, 16강 이상 바라본다

[스포츠조선 김성원 기자]지구촌이 어수선하다. 멕시코에선 '마약과의 전쟁'으로 대혼돈이고, 미국과 이스라엘의 이란 공습으로 중동은 전운에 휩싸였다.
그러나 월드컵 시계는 계속 흘러가고 있다. 미국, 멕시코, 캐나다가 공동 개최하는 2026년 북중미월드컵 개막이 100일 앞으로 다가왔다. 멕시코에서 열전이 시작된다. 6월 12일 오전 4시(이하 한국시각) 멕시코시티의 에스타디오 아스테카에서 멕시코와 남아공이 개막 혈투를 치른다. 홍명보호가 포진한 A조의 첫 경기다. 개최국 멕시코와 한 조에 묶인 대한민국은 6월 12일 오전 11시 멕시코 과달라하라 에스타디오 아크론에서 유럽 플레이오프(PO) D승자와 1차전을 갖는다. 2차전 상대는 멕시코다. 19일 오전 10시 같은 장소에서 휘슬이 울린다. 조별리그 최종전은 몬테레이에서 개최된다. 25일 오전 10시 에스타디오 BBVA에서 남아공과 충돌한다.
홍명보 국가대표팀 감독은 정중동이다. 흔들림 없는 '마이웨이'로 그날을 준비하고 있다. 대한민국은 과달라하라로 베이스캠프를 결정했다. 훈련장은 에스타디오 아크론에서 차량으로 10분 내외 거리에 있는 '치바스 베르데바예'다. 훈련장에서 선수단 숙소인 웨스틴 과달라하라까지도 15분 남짓 걸린다. 적진 한복판에서 월드컵 원정 최고의 성적에 도전한다.
48개국이 참가하는 첫 월드컵이다. 각조 1, 2위(A~L조·총 24개팀) 뿐만 아니라 3위 중 상위 8개팀이 조별리그를 통과한다. 토너먼트의 시작은 16강이 아닌 32강이다. 한국 축구는 32개국 체제인 2010년 남아공 대회에서 사상 첫 월드컵 원정 16강 진출에 성공했다. 4년 전인 카타르 대회에선 12년 만의 두 번째 16강 고지를 밟았다.
홍 감독은 '16강 이상 성적'을 목표로 내걸었다. 월드컵 원정 사상 첫 토너먼트 승리를 해야 고지를 밟을 수 있다. 홍 감독은 '월드컵의 해'가 열린 후 바쁜 나날을 보내고 있다. 미국으로 날아가 베이스캠프 입성에 앞서 훈련을 진행할 사전 베이스캠프를 점검했다. 미국 콜로라도주 덴버와 유타주 솔트레이크시티 등을 둘러봤다. 조별리그의 최대 관건은 역시 고지대 적응이다. 에스타디오 아크론은 해발 1571m의 고지대에 자리 잡고 있다. 태백산 정상 높이와 비슷하다. 덴버의 해발 고도는 1610m, 솔트레이크시티는 1300m다.
미국에서 손흥민(LA FC)과 면담한 홍 감독은 지난달에는 유럽으로 날아가 김민재(바이에른 뮌헨) 이강인(파리생제르맹) 황인범(페예노르트) 등의 컨디션을 점검했다. 영국에선 황희찬(울버햄튼)을 비롯해 양민혁(코번트리 시티) 배준호(스토크시티) 엄지성(스완지시티) 백승호(버밍엄시티) 전진우(옥스퍼드) 등과도 만났다. 3월 1일 귀국한 홍 감독은 쉼표없이 K리그1과 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 경기장을 찾아 국내파들도 살펴보고 있다.
AFP 연합뉴스
최종엔트리 발표에 앞선 마지막 리허설도 임박했다. 유럽에서 두 차례 평가전을 갖는다. 홍명보호는 3월 28일 오후 11시 영국 런던 인근인 밀턴 케인스의 스타디움 MK에서 코트디부아르와 친선경기를 벌인다. 그리고 오스트리아로 이동, 4월 1일 오전 3시45분 빈의 에른스트 하펠 스타디온서 오스트리아와 맞붙는다. 코트디부아르는 남아공, 오스트리아는 유럽 PO D승자의 가상 상대다. 유럽 PO D에선 덴마크, 북마케도니아, 아일랜드, 체코 중 한 팀이 최종적으로 승선한다.
AFP 연합뉴스
'월드컵 로드맵'은 명확하다. 첫 단추가 중요하다. 1차전 상대인 유럽팀을 상대로는 승점 획득은 기본이다. 3점을 챙기면 탄탄대로다. 홈이점을 안고 있는 멕시코도 두려운 상대는 아니다. 월드컵 본선에서 두 차례 만나 2전 전패(1998년 프랑스·1대3패, 2018년 러시아·1대2 패)지만 최근은 백중세다. 홈팬들의 '광적 응원'은 최대 적이지만, 승점만 수확해도 나쁘지 않다. 남아공은 A조에서 최약체로 꼽힌다. '1승 제물', 이견이 없다. 아프리카 선수 특유의 '흥'만 제압하면 큰 문제는 없어 보인다. 최소 조 2위를 해야 32강에서 무난한 상대와 맞닥뜨릴 수 있다.
홍 감독은 "우리는 외부 환경에 흔들리지 않고, 지금 할 수 있는 것에 최선을 다할 계획"이라며 "앞으로 100일 앞으로 다가온 대회 개막전까지 전 스태프와 선수들이 각자의 위치에서 대회를 잘 준비하도록 하겠다"고 강조했다. 김성원 기자 newsme@sportschosun.com